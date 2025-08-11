晴時多雲

〈財經週報-財經焦點〉智慧理財新體驗 台新新光金亮相高齡健康博覽會

2025/08/11 05:30

台新新光金控首次參展高齡健康產業博覽會。左起為台新銀行客群經營處副總經理辛孝敏、台新銀行總經理林淑真、生策會會長翁啟惠、生策會召集人沈榮津、台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀。（台新新光金控提供）台新新光金控首次參展高齡健康產業博覽會。左起為台新銀行客群經營處副總經理辛孝敏、台新銀行總經理林淑真、生策會會長翁啟惠、生策會召集人沈榮津、台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀。（台新新光金控提供）

記者高嘉和／台北報導

台灣邁入高齡化社會，財務健康成為熟齡族群維持生活品質的關鍵。台新新光金控（2887）首度參與《2025高齡健康產業博覽會》，以「懂生活．會理財」為策展主軸，打造沉浸式互動展區「Rich Coffee 台新新光智慧咖啡館」，帶領民眾用一杯咖啡的時間，認識退休財務規劃、數位理財工具應用與資產傳承策略，開啟對退休理財與數位金融的全新想像，實踐成為高齡族群「智慧好夥伴」的品牌承諾。

台新新光金控展區設有「財富增值區」與「數位生活區」。「財富增值區」透過圖像化與實例引導，協助參觀者理解高齡財務照護的全貌，其中的退休金模擬器、信託架構互動牆建立「預立信託」與「跨代傳承」觀念，提供穩健且具前瞻性的全方位資產規劃；也利用智能保險機器人協助民眾快速了解適合自身的保險與資產配置組合。

「數位生活區」則主打熟齡友善科技，讓民眾實地體驗Richart Life App使用流程、語音金融交易操作，以及ATM字體放大及交易時間延長友善功能，降低長者數位門檻，提升自主理財信心。

展區最大亮點之一為「Rich Coffee 台新新光數位咖啡館」，民眾可於展區內透過互動機制完成任務，蒐集象徵不同生活面向的咖啡豆，製成獨一無二的專屬數位咖啡杯，而咖啡杯將被典藏於展區，代表著台新新光金控對每位客戶的長久承諾。台新新光金控亦展出全新升級的「防詐互動模組」，透過語音轉帳模擬、臨櫃情境遊戲與詐騙識別測驗，提升長者對金融詐騙的辨識與應對能力。

台新銀行總經理林淑真表示，盼藉由本次參展，強化社會對高齡財務規劃的認知、推動銀髮族數位金融參與，也展現台新新光金控合併後的創新整合力。

