〈財經週報-本週熱點〉跑贏通膨 上半年實質薪資成長

2025/08/11 05:30

人民幣存款餘額在3月觸底後，已經連續3個月回升。（彭博）人民幣存款餘額在3月觸底後，已經連續3個月回升。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

行政院主計總處本週將公布6月薪資統計，預期將可延續前14個月薪資成長勝通膨趨勢，上半年實質薪資將去年同期顯著成長；中央銀行則將發布7月底國銀人民幣存款餘額，能否挑戰連4升，有待觀察。

國銀人民幣存款 挑戰連4升

根據統計，5月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7,796元，年增2.88%；由於5月適逢端午節，許多廠商發放獎金，推升獎金及加班費等非經常性薪資達1萬4,106元，合計後總薪資平均數為6萬1,902元，年增7.20%。

前5月每人每月經常性薪資平均為4萬7,568元，年增3.02%，創25年來同期最大增幅。主計總處表示，薪資穩定成長外，物價漲勢趨緩，也有助於實質薪資走揚。

央行將發布國銀人民幣存款餘額，儘管今年以來中國人民銀行接連降息、降準，國銀人民幣存款優存利率也不如美元吸晴，但人民幣存款餘額在3月觸底後，已經連續3個月回升。截至6月底，國銀人民幣存款餘額來到1,192.66億人民幣（以下單位皆為人民幣），回到去年底水準。

根據央行數據，3月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為893.26億元，單月增加3.49億元、或0.39%。官員說明，個人戶已連續兩個月呈現正成長，反觀法人戶則因償還人民幣貸款而出現減少。

個人戶是否重新擁抱人民幣定存？官員認為，雖然近期呈現增加趨勢，但增幅不大，「仍需觀察是否為短期現象。」

國際金融業務分行（OBU）方面，6月底人民幣存款餘額升至299.4億元，單月增加14.83億元、增幅5.21%，主要是法人客戶將回收的人民幣貨款匯回所致。

網友回應
