〈財經週報-投資觀點〉透過ETF定期定額 開啟你的圓夢計畫

資料來源︰富邦證券整理。以每月月底定期定額投資3,000元，假設年化投資報酬率6%，在不考慮投資費用下，以複利試算。

■陳弼堃

人生總是充滿各種夢想，有些人期許能帶著孩子踏上夢寐以求的旅程，親眼見識不同國家美麗風景；也有人希望能提早規劃好孩子的教育基金，讓他未來在學業上沒有經濟壓力。不論夢想大小為何，每一個願望背後，都離不開踏實的理財規劃。

想像一下週末午後，你陪伴孩子在家門前公園玩耍，看著孩子歡笑奔跑，心中閃過一個念頭：「如果有天能帶他去看更廣闊的世界，那該有多好？」這樣的夢想看似簡單，卻往往被現實經濟壓力所耽擱。

其實，夢想並不遙遠，只要掌握正確的方法，就能一步一步邁向理想生活。無論是透過基金或ETF，都能成為多數家庭穩健投資的好選擇，它們同樣具有產品選擇豐富、涵蓋多元市場與主題的優點，能夠滿足不同投資人多樣的需求與風險偏好。而台灣投信發行的ETF更具有投資門檻低與交易便利性，只需透過一般的台股帳戶，就能直接在證券市場進行買賣，無論是國內外指數、特定產業或熱門主題，都能透過ETF簡單布局，長期累積資產，逐步實現你的人生夢想。

每月ETF定額3000元 40年後可累積近600萬元

舉例來說，每月只需固定投入新台幣3,000元，在年化報酬率為6%假設下，十年後，這筆原本只是日常生活中省下的零用錢，就能達到將近50萬元；二十年資產將超過130萬元；持續三十年，有機會累積至300萬元；若能堅持四十年，更可能將資產累積將近600萬元。短期內或許感受變化不大，但隨著時間推移，這筆「夢想基金」將逐漸成長為實現願望的強大後盾。

當你擁有穩定的資產基礎，無論是孩子的大學學費、出國遊學，或是全家一同出國旅行的費用，都能從容應對，讓圓夢目標不再是遙遠的夢想，而是切實可行的未來。

現在就開始，養成每月定期投入ETF的習慣，就能逐步實現你和家人共同的願望。透過ETF定期定額投資，啟動圓夢計畫，讓生活中每一個夢想，都有實現的機會，讓幸福不再只是期望，而是真實可見的未來!

（作者為富邦證券商品業務處資深副總經理）

