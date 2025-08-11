晴時多雲

〈財經週報-投資趨勢〉全球股市輪番上漲 寬鬆政策支撐低基期市場

2025/08/11 05:30

七大科技巨頭未來數年可望維持高速成長，仍深受資金青睞。（歐新社）七大科技巨頭未來數年可望維持高速成長，仍深受資金青睞。（歐新社）

■鄭永欣

全球股市持續呈現多頭格局。美股指數屢創新高，美元走弱，加上多數非美國國家的貨幣政策轉向寬鬆，推升了低基期市場的表現。歐洲、亞洲及新興市場皆在今年展現強勁漲勢，成為資金追逐的焦點。

央行寬鬆政策 可望支撐股市進一步上漲

川普再度上任後，資本市場波動加劇。回顧其上一任期，全球股市整體呈現向上趨勢。儘管新任期政策走向尚未明朗，可能影響美國經濟成長預期，但市場普遍預估聯準會將於9月啟動降息，寬鬆貨幣政策有望支撐經濟動能。

美國因關稅政策影響，下半年通膨仍具不確定性；但多數國家已預期通膨將顯著回落，並正式進入降息循環。寬鬆資金流入資本市場，有望推升低基期地區股市顯著上漲，成為今年表現突出的板塊。

AI題材持續發酵 科技股財報亮眼

儘管美國主要指數表現略遜於其他市場，但企業基本面仍具吸引力。標普500企業第二季財報超出市場預期的比例高，大型科技股業績與展望亦符合預期，樂觀情緒推升股市持續走高。

目前AI對股市的影響主要體現在基礎建設領域，應用軟體與載體仍處於想像階段。然而，在AI所描繪的未來藍圖下，相關產業的成長潛力不容小覷。儘管部分投資人擔憂估值過高、可能出現泡沫，但股價成長性取決於未來獲利能力，而非當前價格高低。

以七大科技巨頭為例，市場預估其明年平均獲利成長率達19%，未來數年仍有望維持高速成長，顯示即使股價已漲多，仍深受資金青睞。

最佳配置：成長股+高股息股

股市漲多後，易受消息面影響而波動加劇。若投資組合中納入高股息類股，則可提升防禦力。根據歷史統計，2011年全球經濟復甦放緩長達23個月，MSCI全球國家世界指數僅上漲4%，而MSCI全球高股息指數則上漲9%。

新冠疫情期間，聯準會政策劇烈轉向，市場充斥不確定性。2021年至2023年期間，MSCI全球高股息指數上漲4%，反觀MSCI全球國家世界指數則下跌4%。

歷史經驗顯示，高股息股票在市場波動期間具備穩定報酬的特性，能提供投資人安心感，並有助於度過波動期，追求長期資產增值。建議投資組合中除配置高股息類股外，也應納入大盤型股票，以達到進可攻、退可守的配置效益。

（作者為瀚亞投信產品投資策略部協理）

