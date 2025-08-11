晴時多雲

〈財經週報-看盤焦點〉台股高檔震盪 穩健收益型資產成資金避風港

2025/08/11 05:30

台幣計價債券ETF提供穩定的現金流，更能有效分散風險，建議追求穩健收益的投資人把握入場良機。 （資料照）台幣計價債券ETF提供穩定的現金流，更能有效分散風險，建議追求穩健收益的投資人把握入場良機。 （資料照）

■洪慧珊

近期全球金融市場風險升溫，台股指數維持在歷史高檔區間，投資人正面臨一個重要的資產配置抉擇：如何在震盪市況中尋求穩健回報？隨著資金逐漸從風險性資產轉向收益型商品，台幣計價的債券ETF憑藉其高殖利率、穩定現金流和匯率免換的優勢，成為市場關注的焦點。對於希望分散台股集中風險並追求長期穩健增長的投資人而言，當前正是佈局債券ETF的黃金時機。

追求穩健增長投資人 佈局債券ETF黃金時機

美國10年期公債殖利率自今年以來持續在4.18%至4.50%的高位區間震盪，這一水準不僅提供了極具吸引力的收益基礎，更是固定收益市場的重要支撐，高殖利率意味著投資人可以以相對較低的價格購入債券，鎖定未來數年的穩定票息收入。

此外，聯準會（Fed）政策風向已出現明確轉變信號。7月底的FOMC會議中，罕見地有兩名理事投票支持降息，這是自1993年以來最多的一次政策分歧，顯示降息已進入聯準會的核心議程。根據芝商所FedWatch工具日前數據，市場預期9月降息的機率已攀升至40%以上，年底前降息1至2碼的可能性更是持續升溫。

年底前可望降息1至2碼 形成息利雙收理想格局

降息循環若再次啟動，債券價格將隨之上漲，形成「息利雙收」的理想投資格局。對於投資人而言，這正是債券投資中「買在基準利率停滯期，靜待降息來臨」的經典策略。

過去一段時間，台幣匯率的強勢走升曾讓投資人對海外資產配置感到壓力。然而，近期台幣匯率已明顯止升回貶，為投資人提供了喘息空間，同時也為以台幣計價的資產創造了更有利的環境。7月份台幣計價的債券型ETF出現了顯著的資金淨流入，這不僅反映了市場信心的回溫，更代表著「聰明錢」已開始積極卡位，面對台股高檔震盪及潛在修正風險，將部分獲利轉進具防禦性質的債券ETF，已成為許多專業投資人的共識。

市場避險情緒明顯升高 台幣計價債券ETF是資金避風港

除了利率與匯率因素，國際經貿政局的不確定性也為市場增添了避險需求。今年4月，美國簽署第14257號行政命令，對台灣徵收高達20%的「互惠關稅」，高於日、韓的15%，為相關產業鏈帶來挑戰。加上美元指數偏弱及地緣政治風險持續升溫，市場避險情緒明顯升高。

在這樣的環境下，再次凸顯債券作為傳統避險資產的價值，尤其台幣計價的債券ETF憑藉交易便利性及無須換匯的特性，為台灣投資人提供了無縫接軌的資金避風港，有效對沖國際政局動盪與單一市場的潛在風險。

總結來看，目前「美國公債利率在高檔」、「聯準會降息在望」、「新台幣匯率回貶」，三大條件可說萬事俱備。對於那些對台股「居高思危」，想尋求穩健收益的投資人來說，台幣計價債券ETF不僅能提供穩定的現金流，更能有效分散風險，建議投資人密切關注後續利率政策發展與國際局勢變化，把握入場良機。（作者為FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人）

