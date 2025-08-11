〈財經週報-台股熱點〉AI伺服器電力備援需求 BBU概念股噴翻天

BBU概念股營收及EPS

記者歐宇祥／專題報導

因AI伺服器的電力備援需求不墜，BBU（電池備援電力模組）題材仍熱，上週BBU概念股漲勢強勁，以長園科（8038）週漲21%最強，電池模組股王AES-KY（6781）也週漲19%、順達（3211）週漲14%，而新盛力（4931）則連日帶量勁揚、週漲15%，股價並創歷史新高。

受惠AI伺服器的BBU需求暢旺，AES-KY第二季、上半年表現不俗，上半年稅後淨利16.53億元、每股稅後盈餘（EPS）19.36元，創同期新高。後續BBU仍為AES-KY的主要成長動能，而LEV（輕量電動載具）則因市況不振、需求仍然壓抑。

順達近年從筆電領域轉向切入儲能商機，營收比重持續增加，上半年稅後淨利7.57億元、年減52%，每股稅後盈餘4.96元，前7月累計營收為66.29億元、年減21%。順達看下半年營運將優於上半年，但因匯率影響，今年業績將衰退15%至20%。

新盛力近日交投轉熱、股價連日強漲，當沖熱度也始終居高不下，8日公告7月自結財務數字，單月稅後淨利2,100萬元、年減46%，每股稅後盈餘0.32元，第二季稅後淨損3,600萬元、每股稅後虧損0.55元，由盈轉虧。不過今年電池備援系統產品線仍有望持續成長。

長園科尚未公告第二季財報，7月營收為7,118萬元，月增49%、年增6倍，前7月累計營收為2.7億元、則年增近5倍。該公司指出，因給半導體客戶的不斷電電池模組第二季已經進入量產認列期，將持續貢獻、訂單也有望穩定成長，正向看未來市場需求。

