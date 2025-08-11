晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-台股熱點〉AI伺服器電力備援需求 BBU概念股噴翻天

2025/08/11 05:30

BBU概念股營收及EPSBBU概念股營收及EPS

記者歐宇祥／專題報導

因AI伺服器的電力備援需求不墜，BBU（電池備援電力模組）題材仍熱，上週BBU概念股漲勢強勁，以長園科（8038）週漲21%最強，電池模組股王AES-KY（6781）也週漲19%、順達（3211）週漲14%，而新盛力（4931）則連日帶量勁揚、週漲15%，股價並創歷史新高。

受惠AI伺服器的BBU需求暢旺，AES-KY第二季、上半年表現不俗，上半年稅後淨利16.53億元、每股稅後盈餘（EPS）19.36元，創同期新高。後續BBU仍為AES-KY的主要成長動能，而LEV（輕量電動載具）則因市況不振、需求仍然壓抑。

順達近年從筆電領域轉向切入儲能商機，營收比重持續增加，上半年稅後淨利7.57億元、年減52%，每股稅後盈餘4.96元，前7月累計營收為66.29億元、年減21%。順達看下半年營運將優於上半年，但因匯率影響，今年業績將衰退15%至20%。

新盛力近日交投轉熱、股價連日強漲，當沖熱度也始終居高不下，8日公告7月自結財務數字，單月稅後淨利2,100萬元、年減46%，每股稅後盈餘0.32元，第二季稅後淨損3,600萬元、每股稅後虧損0.55元，由盈轉虧。不過今年電池備援系統產品線仍有望持續成長。

長園科尚未公告第二季財報，7月營收為7,118萬元，月增49%、年增6倍，前7月累計營收為2.7億元、則年增近5倍。該公司指出，因給半導體客戶的不斷電電池模組第二季已經進入量產認列期，將持續貢獻、訂單也有望穩定成長，正向看未來市場需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財