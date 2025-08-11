〈財經週報-低碳物流〉碳排大戶運輸族群 拚節能減碳

航空業碳排放量佔全球2%、海運業約佔2.9%，運輸族群在全球的減碳扮演重要角色。 （記者靳昌玲攝）

記者王憶紅／專題報導

根據國際海事組織（IMO）數據資料顯示，海運業每年排入大氣的二氧化碳超過10億噸，約佔全球二氧化碳排放量的2.9%。另根據航空運輸行動組織（ATAG）統計，碳排大戶的航空業，則佔全球碳排放量2%。由於運輸族群在全球的減碳扮演重要角色，即使「減碳很貴」，運輸族群也致力投入減碳行列，積極朝向2050年實現淨零排放。

國內首艘甲醇雙燃料貨櫃輪 10月報到

IMO目標是海運業到2030年減少總年度溫室氣體排放至少20%，到2040年減少至少70%，並在2050年或前後實現淨零排放。

因應IMO以及歐盟等國家對環保船隊及溫室氣體排放的規定升級，全球船隊正處於轉型、使用更清潔燃料新建船舶的重大變革，貨櫃三雄自2023年起陸續訂購甲醇雙燃料、LNG（液化天然氣）雙燃料貨櫃輪，統計到今年7月，貨櫃三雄大砸約168億美元（約台幣5000億元），購入87艘新型節能船。值得注意的是，國內今年10月就會迎來長榮（2603）訂購的首艘甲醇雙燃料貨櫃輪。

SAF較傳統燃油 減少逾80%碳排量

貨櫃業者指出，以目前造船市場行情估算，建造1.3-1.5萬TEU（20呎櫃）的LNG雙燃料船價，較傳統燃油船價高出約10-15%，甲醇雙燃料船則多約5-10%。而使用液化天然氣（LNG），燃料可減少約25%的二氧化碳排放量；此外，甲醇和氨等替代燃料被認為是未來航運業脫碳的潛力選項，美國船級協會（ABS）報告指出，預計到2050年，甲醇和氨驅動船隻將佔全球船隊70%以上。

而為加速全球航空業努力減碳，IATA（國際航空運輸協會）訂出2050年航空業達到零排碳的目標，這也推升飛機喝綠油-永續航空燃料SAF（Sustainable Aviation Fuel）。根據IATA研究指出，SAF可較傳統燃油減少超過80%的碳排量，是國際航空產業實踐減碳的重要關鍵。

今年台灣中油、台塑石化（6505）在高雄、松山、桃園3座機場，提供華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）添加SAF，預估今年航空業減碳效益可達1.5萬噸，為台灣航空業正式踏出淨零的新里程碑。

雖然SAF能大幅減碳，但目前遇到的挑戰是量少價高。根據IATA預估，2024年全球SAF產量約150萬噸，較前一年倍數成長，但相較全球航空燃油市場，供應量僅占比0.53%，遠遠無法滿足需求，且目前SAF售價高於傳統航空燃油的3-5倍，因此目前各家航空公司多採和傳統石化航空燃油「混用」的方式。華航、長榮航7月與台塑石化簽訂SAF採購大單，預計從今年開始使用SAF、目標占比2%，而到2030年以使用5%SAF為目標。

沒有固定碼頭 散裝船從其他方面減排

相較貨櫃業者積極布局液化天然氣LNG、甲醇雙燃料船，散裝運輸業者因是不定期航線，考量沒有固定停靠的碼頭可以加LNG、甲醇燃料，因此目前國內僅有裕民（2606）旗下船隊有4艘LNG雙燃料散裝船，其他散裝業者則是從船體設計、引擎、航線、操作等多個方面入手，實現節能減排目標。

