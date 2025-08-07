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美懲罰購買俄油 印度關稅50％

2025/08/07 05:30

川普六日上午宣布，蘋果將再投資一千億美元於美國製造產品，以避免其旗艦產品iPhone遭關稅懲罰。（美聯社）川普六日上午宣布，蘋果將再投資一千億美元於美國製造產品，以避免其旗艦產品iPhone遭關稅懲罰。（美聯社）

多國持續洽談 瑞士總統帶新「提議」赴美 日確保汽車稅率降至15％

〔編譯魏國金／綜合報導〕幾乎涵蓋全球所有國家、稅率介於十％至五十％的美國對等關稅生效倒數，各國力求在最後一刻與美國達成貿易協議，以取得較低關稅。華爾街日報報導，該關稅實施揭示在美國總統川普領導下，以交易為導向、以逆差為焦點的新談判時代，就算是美國堅定盟友，在面對川普政策丕變時也極其脆弱。

相關談判仍持續進行，瑞士總統凱勒蘇特在未獲白宮邀請下，五日帶著一份「更具吸引力的提議」緊急飛往華盛頓，希望美國降低其三十九％的關稅。她預定與美國國務卿魯比歐會面，但美國國務院並不主導雙邊協議的談判，她能否與美國總統川普會面尚難確定。

川普以四八○億美元逆差為由，決定對瑞士課徵三十九％關稅。瑞士政府說，貿易順差並非基於不公平貿易，事實上自去年一月起美國九十九％商品是免稅輸入瑞士；目前瑞士是美國第六大投資國，雀巢、羅氏與諾華等大企業提供美國約四十萬份就業。

歐盟爭取酒類關稅豁免

即使已達成協議的國家也繼續與美國磋商。包括課徵十五％關稅的歐盟，仍積極爭取葡萄酒、烈酒關稅豁免；日本貿易談判代表赤澤亮正六日抵達美國，表示將尋求川普簽署行政命令，讓雙方達成的日本汽車關稅從二十七．五％降至十五％協議生效。

他也提到關稅疊加的問題說，日本希望確定已被課徵逾十五％關稅的商品，豁免於額外的十五％對等關稅。

在川普七月三十一日關於各國對等關稅稅率的行政命令中，一個附屬表格顯示「非疊加」條件適用於歐盟，但未將日本列入其中，赤澤告訴國會，已接獲美國確證日本將獲得與歐盟同等待遇。

川普預告6日大消息揭曉

蘋果宣布加碼投資美3兆

此外，川普五日預告將於美東時間六日下午四時三十分（台灣時間七日清晨四時三十分），在橢圓形辦公室宣布重大消息。根據彭博報導，川普六日上午宣布，蘋果將再投資一千億美元（約三兆台幣）於美國製造產品，以避免其旗艦產品iPhone遭關稅懲罰；相關計畫也包括將更多蘋果供應鏈移回美國，並於本土生產更多關鍵零組件。

今年初，川普在白宮會見蘋果執行長庫克之後一天警告，如果蘋果不將iPhone的製造移回美國，將課徵蘋果至少二十五％關稅。蘋果隨後宣布未來四年將投資五千億美元，在美國生產人工智慧（AI）伺服器，並增聘兩萬名美國員工；加上六日宣布的金額，將使蘋果在美投資累計達六千億美元（約十八兆台幣）。

白宮六日另宣布將對印度額外課徵二十五％關稅，使印度整體關稅上升至五十％。

川普簽署行政命令說，「我發現印度政府目前直接或間接進口俄羅斯石油，據此，根據適用法律，進口到美國關稅區的印度商品應額外徵收二十五％的從價稅（ad valorem tax）」。

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