台彩「鈔級1000萬」刮刮樂登場 8/20起還可領超商優惠券

台灣彩券公司推出「鈔級1000萬」刮刮樂，是目前市面上頭獎獎金及總中獎率最高的遊戲。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司昨推出全新刮刮樂「鈔級1000萬」，每張售價1000元，頭獎1000萬元共3個，總中獎率46.62%，是目前市面上頭獎獎金及總中獎率最高的遊戲；同日上市的「好運發發」每張售價200元，提供高達88個最高獎金8.8萬元；兩款新品總獎項超過286萬個、總獎金逾28億元。另，台彩宣布8月20日至9月7日舉辦「刮刮樂千萬回饋祭」活動，只要購買指定期別刮刮樂於活動網站登錄，即可兌領「超商優惠券」限量200萬張。

台彩總經理謝志宏揭曉首次發行的刮刮樂「鈔級1000萬」，每張售價1000元，頭獎1000萬元共3個，票面選用特殊桃紅螢光色印製，霸氣碩大的「鈔級1000萬」字樣炫目吸睛，搭配漫天飄灑的鈔票，營造出滿滿財富感；遊戲玩法更是多元有趣，有高達20次中獎機會，超過53萬個2000元以上獎項。

請繼續往下閱讀...

另，「好運發發」每張售價200元，票面以麻將牌「發」、數字「8」與爆米花等好運元素為設計，規劃88個最高獎金8.8萬元，且800元以上獎項超過27萬個，總中獎率32%。台彩表示，父親節即將到來，推薦民眾可以選購刮刮樂做為禮物，與家人親友一起歡聚樂刮，共享歡樂時光。

台彩並與7-ELEVEN首度跨界合作舉辦「刮刮樂千萬回饋祭」，自8月20日7時至9月7日，購買指定期別刮刮樂並至活動網頁登錄即可領取7-ELEVEN優惠券，限量200萬張，包括CITY系列冰特選拿鐵咖啡、冰精品美式、冰珍珠焙火烏龍奶茶等熱門商品買1送1，還有7-ELEVEN購物金最高777元，張張登錄張張有獎，優惠券總價值逾6000萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法