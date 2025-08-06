人事震撼彈 聯電延攬外資分析師呂家璈

晶圓代工大廠聯電人事震撼彈！延攬知名外資分析師呂家璈（Bill）負責策略與行銷。（資料照，瑞銀提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應地緣關稅與成熟製程面臨大挑戰，晶圓代工大廠聯電（2303）近期出現人事變動，延攬知名外資分析師呂家璈（Bill供）負責策略與行銷，頗令業界意外與矚目；此外，副總經理吳宗賢升任資深副總經理，統管國內外12吋晶圓廠，吳宗賢被業界視為聯電未來總經理接棒人選。

因應地緣政治、關稅挑戰 聯電強化策略與行銷

地緣政治加劇，尤其美國總統川普上任，對全球祭出關稅大戰，法人紛認為，先進製程可將關稅成本轉嫁給客戶，利潤也較高，不受影響；成熟製程既受中國大肆投資、供過於求，導致殺價競爭，獲利下滑，又要面臨關稅衝擊，終端產品市場需求恐更疲軟，營運更加挑戰。

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聯電近期尋求對策，出現人事變動，最受矚目的是延攬知名外資分析師呂家璈，聯電表示，呂將負責策略與行銷；而他也是繼資深副總與財務長劉啟東之後，被聯電延攬的第二位外資分析師，將直接對共同總經理王石負責。

現年54歲的呂家璈，大學唸機械系，畢業於美國加州大學洛杉磯分校管理碩士（MBA），他曾任美國應用材料研發工程師，1999年進入摩根士丹利證券轉任分析師，後來升任亞太區半導體首席分析師，前幾年轉戰瑞銀亞太半導體分析師，以研究台積電（2330）、聯發科（2454）奠定他在外資分析師的地位。

副總經理吳宗賢升任資深副總 統管12吋晶圓廠

此外，聯電旗下聯芯、和艦、新加坡廠各有高階主管掌理，台灣8吋廠也有不同主管負責，南科12吋廠由副總經理吳宗賢掌管，不過業界傳出，聯電對內公告吳宗賢升任資深副總經理，統管國內外12吋晶圓廠，他被業界視為聯電未來總經理接棒人選。而聯芯董事、副董事長許誌清辭職，由於許是聯電資深主管，他的辭職也引發業界議論；但聯電表示，這是正常的組織輪調，聯芯董事都是由聯電主管兼任，功能上也都由總部直接管理，只是很單純更換董事而已。

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