晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

人事震撼彈 聯電延攬外資分析師呂家璈

2025/08/06 05:30

晶圓代工大廠聯電人事震撼彈！延攬知名外資分析師呂家璈（Bill）負責策略與行銷。（資料照，瑞銀提供）晶圓代工大廠聯電人事震撼彈！延攬知名外資分析師呂家璈（Bill）負責策略與行銷。（資料照，瑞銀提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應地緣關稅與成熟製程面臨大挑戰，晶圓代工大廠聯電（2303）近期出現人事變動，延攬知名外資分析師呂家璈（Bill供）負責策略與行銷，頗令業界意外與矚目；此外，副總經理吳宗賢升任資深副總經理，統管國內外12吋晶圓廠，吳宗賢被業界視為聯電未來總經理接棒人選。

因應地緣政治、關稅挑戰 聯電強化策略與行銷

地緣政治加劇，尤其美國總統川普上任，對全球祭出關稅大戰，法人紛認為，先進製程可將關稅成本轉嫁給客戶，利潤也較高，不受影響；成熟製程既受中國大肆投資、供過於求，導致殺價競爭，獲利下滑，又要面臨關稅衝擊，終端產品市場需求恐更疲軟，營運更加挑戰。

聯電近期尋求對策，出現人事變動，最受矚目的是延攬知名外資分析師呂家璈，聯電表示，呂將負責策略與行銷；而他也是繼資深副總與財務長劉啟東之後，被聯電延攬的第二位外資分析師，將直接對共同總經理王石負責。

現年54歲的呂家璈，大學唸機械系，畢業於美國加州大學洛杉磯分校管理碩士（MBA），他曾任美國應用材料研發工程師，1999年進入摩根士丹利證券轉任分析師，後來升任亞太區半導體首席分析師，前幾年轉戰瑞銀亞太半導體分析師，以研究台積電（2330）、聯發科（2454）奠定他在外資分析師的地位。

副總經理吳宗賢升任資深副總 統管12吋晶圓廠

此外，聯電旗下聯芯、和艦、新加坡廠各有高階主管掌理，台灣8吋廠也有不同主管負責，南科12吋廠由副總經理吳宗賢掌管，不過業界傳出，聯電對內公告吳宗賢升任資深副總經理，統管國內外12吋晶圓廠，他被業界視為聯電未來總經理接棒人選。而聯芯董事、副董事長許誌清辭職，由於許是聯電資深主管，他的辭職也引發業界議論；但聯電表示，這是正常的組織輪調，聯芯董事都是由聯電主管兼任，功能上也都由總部直接管理，只是很單純更換董事而已。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財