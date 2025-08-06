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川普：藥品關稅最高恐達250%

2025/08/06 05:30

瑞士政府4日宣布將向華府提出「更具吸引力」的計畫，以期降低39％的關稅。（彭博資料照）瑞士政府4日宣布將向華府提出「更具吸引力」的計畫，以期降低39％的關稅。（彭博資料照）

將分階段拉高稅率 最快下週同時公布半導體關稅

〔編譯魏國金、盧永山／綜合報導〕美國總統川普的關稅威脅現在來到特定產業。他週二指出，最快下週公布半導體與藥品關稅，而藥品關稅最終可能高達二五○％，這是迄今川普威脅的最高關稅稅率。

川普再次宣稱 台積將投資三千億美元

川普在CNBC節目上說，「我們將宣布半導體與晶片新關稅，這是屬於個別類別，因為我們希望它們在美國製造」；他將在「下週左右」宣布。川普也再次提到台積電，他稱台積電將在亞利桑那州投資三千億美元。台積電今年四月宣布將加碼在美投資一千億美元，加上之前的投資，台積電已宣布將在美投資一六五○億美元。

他也表示，對進口藥品的關稅可能最終提升到二五○％。他七月初揚言對藥品課徵二○○％關稅。川普說，他最初將對藥品課徵「小額關稅」，一年到一年半後將「極大化」，將稅率拉高到一五○％，接著至二五○％，「我們希望藥品在我們國家製造」。

另一方面，瑞士政府四日召開緊急內閣會議，宣布將向華府提出「更具吸引力」的計畫，以期在八月七日美國對等關稅生效前，能降低高達三十九％的關稅；瑞士經濟部長帕姆蘭受訪坦承，可能難以趕在八月六日前達成協議。

對川普不斷藉關稅對貿易夥伴施加壓力，紐約時報報導，川普重返白宮後，正利用他在「川普：交易的藝術」書中主張的作法，來迫使其他國家承諾巨額投資，不然就得面臨高關稅。

專家︰川普關稅 無疑全球性勒索

對貿易專家而言，這些承諾引發了一個問題：川普是在與貿易夥伴談判，還是在夾持貿易人質。偏右翼的智庫「卡托研究所」（Cato Institute）國民經濟學副總裁林西康（Scott Lincicome）表示：「這無疑是一種全球性勒索，事實上，川普正在利用美國關稅政策，將這些條件強加給那些不太情願的參與者。」

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