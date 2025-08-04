〈財經週報-投資觀點〉「出借股票」正夯 讓股票去打工增加現金流

開立證券戶滿3個月，可於券商App選擇「舊戶加開」→「證券/有價證券借貸」申辦借券戶。

■蘇稚庭

券商看盤下單App「借券專區」點選「出借申請」，如出借股票成功就能獲得借券利息。

美國總統川普初次於4月宣布對等關稅，歷經全球各國多次談判，預計8月開始實施，對全球股市影響不容忽視，台灣經濟仰賴出口亦無可倖免。近期台股雖靠著AI旋風續創波段新高，惟除權息行情卻略顯失靈，廣受投資人青睞的高股息ETF吹起「降息風」持續延燒，主要原因有二，包括美債殖利率維持4.5%高檔，影響市場資金風險偏好，以及台股高股息多為出口廠商，高額關稅影響未來營運獲利表現或趨緩或衰退，對於仰賴「配息」現金流的股民來說，手頭領取的現金收入減少，不免甚失所望。

「出借股票」不影響股利所得 還能「活化資產」

台股個股或ETF除了領息、賺資本利得外，其實還有其他收益方式，就是將自己的股票「出借」給別人，稱為「借券」。由券商擔任中間媒合平台，依雙方同意借券利率（或稱借券費率）出借，並依照出借天數來收取租金。根據證券交易所規定，借券利率以0.1%為升降單位，最高年利率為16%以下，在0.1%~16%區間內，由出借人自己決定出借利率，而借出股票後能隨時提出還券需求，不需支付違約金，且借券不會影響股利所得，故出借股票成功，除能「活化資產」外，還能讓股民增加額外被動收入。

請繼續往下閱讀...

出借股票讓「股票去打工」增加現金流

借券利率端視市場上借券供給量與需求量而定，較冷門的股票，通常借券利率較高，而成交量較大的股票，則通常較容易出借成功。以某檔個股收盤價50元為例，借券費率若以5％計算，假設出借10張，借出半年，期間不考慮股價波動，扣掉券商手續費，可以賺到10,000元利息。（10,000股×50元×5%）×0.5（半年/一年）×80%（100%利息-20%手續費）。

想讓「股票去打工」賺外快，程序並不難，使用券商的看盤下單軟體App，在「借券專區」點選「出借申請」，線上選擇欲出借的個股或ETF，設定願意出借的張數、以及期望出借費率%，一旦成交，券商就會通知出借費率，等到還券後，出借利息就會入交割帳戶。整體而言，投資人如屬長期投資、股票抱牢不賣，僅能領到現金股利，但如出借股票成功，則能再多獲得一筆借券利息。

（作者為中國信託證券數位營運部協理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法