靜待Fed決策！新台幣量縮微升0.7分收31.208元

新台幣量縮微升0.7分收31.208元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）即將於台灣時間11日凌晨公布利率決策，市場觀望氣氛濃厚，儘管台股大漲逾200點、外資回頭買超近200億元，但新台幣兌美元匯率在31.2元附近陷入橫向盤整，最後收在31.208元、微升0.7分，成交量更降至14.62億美元，為近日相對低量。

台股今日在台積電帶動下開高走高，終場收在28400.73點，大漲218.13點。三大法人同步買超，合計買超267.36億元。其中，外資買超196.07億元。

相較於台股激情，在聯準會決策公布前，新台幣匯市相對淡定，盤中最高31.16元、最低31.217元，波動幅度僅5.7分。主要亞幣走勢分歧，根據央行統計，截至下午4點，日圓下跌0.29%、韓元貶值0.1%、台幣升值0.02%、人民幣升值0.1%、新幣升值0.19%。

匯銀人士指出，市場普遍Fed將再降息1碼，惟金融市場多已提前反應，投資人目前焦點聚焦於主席鮑爾談話、利率點陣圖中的 2026 年降息軌跡，以及 Fed 是否啟動新一輪擴表（QE）。

而擴表本質上就是印鈔，Fed擴表的方式與規模將牽動全球資金流向。市場多預測，為填補金融市場流動性，鮑爾將會宣布明年第一季甚至1月開始擴表，金額落在200至500億美元之間。

