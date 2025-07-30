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蘋供鏈大遷徙》智慧手機輸美 中國淪「小三」

2025/07/30 05:30

印度已超越中國，成為美國最大的智慧手機進口國，今年第二季，印度組裝的智慧手機占美國進口手機44％。（彭博資料照）印度已超越中國，成為美國最大的智慧手機進口國，今年第二季，印度組裝的智慧手機占美國進口手機44％。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕市場調查機構Canalys報告指出，印度已超越中國，成為美國最大的智慧手機進口國，顯示在關稅引發的不確定下，製造業供應鏈轉移出中國的態勢。依據該報告，今年第二季，印度組裝的智慧手機占美國進口手機四十四％，從去年的十三％跳增，而印度製智慧手機的進口總量則較去年同期飆增二四○％。

第二季美進口手機占比排行

印度44％居首、越30％緊追

相較之下，中國組裝的智慧手機占美國進口量二十五％，從一年前的六十一％急遽萎縮，越南製手機則占三十％，高於中國。

Canalys首席分析師喬拉西亞指出，印度製手機的出貨量激增主要歸功於蘋果加速將產線轉移至該國，這也是印度出口至美國的智慧手機首次超越中國。

據悉，蘋果希望未來幾年，印度廠製造的手機將達iPhone總生產二十五％。

三星電子、摩托羅拉等手機業者也努力將輸美智慧手機的產線移至印度，儘管與蘋果相較，他們的產線轉移慢了許多，規模也較有限。

與此同時，蘋果將首度關閉中國一家零售店，凸顯蘋果力圖重振中國市場遭遇挫敗。

蘋果公司網站說，位於大連地標「百年城」（Parkland）購物中心內的蘋果專賣店，將在八月九日停止營運，屆時這座有七五○萬人口的城市將只剩一家蘋果專賣店。

去年蘋果大中華區（包含中國、香港、澳門與台灣）有五十七家專賣店，占其全球五三○家專賣店逾一成。

蘋果在中國面臨本土品牌的激烈競爭。Canalys報告說，第二季華為重回中國智慧手機市場龍頭寶座，並扭轉整體銷售下滑的趨勢，而蘋果排名第五，市占率僅約十五％、出貨量一○一萬支，落後排名第二至第四的Vivo、Oppo及小米。

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