AI類股單週拋售達25.4兆! 華爾街示警：未來恐再跌10％至20％

在AI類股領跌下，那斯達克創4月以來最大單週跌幅。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕對人工智慧（AI）企業估值過高的疑慮，引發投資人拋售，那斯達克過去一週重挫3%，創美國總統川普4月公布對等關稅以來單週最大跌幅。標普500週線收挫1.6%，結束3週來的漲勢。微軟、輝達、超微、帕蘭泰爾（Palantir）、甲骨文與Meta市值，集體蒸發8200億美元（25.4兆台幣）。

輝達週線下跌7%、甲骨文跌近9%，超微、微軟與Meta則跌4%，今年股價翻逾1倍的帕蘭泰爾重挫11%，但最大的苦主是生產用於AI資料中心伺服器的美超微，一週來重摔23%，成為標普500表現最慘個股。

請繼續往下閱讀...

華爾街日報8日報導，Cresset Capital投資策略長艾布林（Jack Ablin）指出，「估值過高，即使是最為不足道壞消息都會被誇大，而好消息則不足以產生實質影響，因為預期已相當高了」。

投資人現在面臨的挑戰是容許企業發展的空間還有多少。矽谷最大的一些企業，今年計畫在AI領域上投入4000億美元資金，而明年甚至更多，他們表示，為了讓AI工具更臻成熟，這些投資是必要的。

Globalt Investments資深投資組合經理人馬丁（Thomas Martin）說，「然而人們一再質疑：天啊！你們花了這麼多錢，到底如何實現獲利」？

報導說，近日在香港舉行的一場會議上，包括高盛執行長所羅門（David Solomon）與摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）都表示，市場拉回很可能發生。所羅門指出，「未來12至24個月，股市很可能出現10%至20%的下跌。我認為在座少有人不認為這是有意義的可能性」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法