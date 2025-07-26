視察聯準會整修工程 川普鮑爾舌戰

美國總統川普（左）二十四日在訪視聯準會總部整修工程時，對其所指控的成本超支，與聯準會主席鮑爾（右）爆發唇槍舌戰。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十四日在訪視聯準會（Fed）總部整修工程時，對於他所指控的成本超支，與聯準會主席鮑爾爆發唇槍舌戰。川普此行被視為是施壓鮑爾降息或辭職的最新行動，不過他結束行程後表示，他已放棄開除鮑爾的所有念頭。

川普：已放棄開除鮑爾的念頭

川普說，「解聘鮑爾是大動作，我認為沒有必要；我相信他會做出正確決定」。野村經濟學家賽夫指出，撤換鮑爾將升高川普可能進一步接管聯準會的風險，「我認為，喪失聯準會的獨立性，將導致通膨不確定性大幅增加」。

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施壓降息 「相信鮑爾會做出正確決定」

聯準會總部整修工程近來成為川普抨擊鮑爾焦點。在川普抵達現場後，兩人一起巡視現場。川普指稱，目前聯準會兩棟樓的整修經費已從二十七億美元增加超過三十一億美元，鮑爾搖頭反駁：「我沒有聽聞過這個數字。」

川普隨即遞出一張文件，鮑爾過目後說，這是加上五年前完工的第三棟大樓的費用，現場氣氛一陣尷尬。而面對鮑爾是否能說些什麼讓川普停止批評的提問，川普說：「我希望他降低利率，我們國家必須降息，民眾幾乎不能買房子了，因為利率太高了。」他補充，與鮑爾有「很好的會面」。

川普稍後發文，態度更懷柔地說，與鮑爾視察聯準會整修現場是「莫大榮幸」。他寫道：「還有一段時間才完工，如果從未開始將會更好，但工程已推展至此，希望盡快完工。」

川普一再要求鮑爾立刻降息，並批評他能力不足、充滿政治偏見，他認為美國當前的利率至少高了三個百分點；聯準會自去年十二月以來停止降息節奏，使基準利率維持在四．二五％至四．五％之間。

鮑爾本月初表示，如果不是因為擔心川普的關稅政策可能打亂抑制通膨的最後一哩路，聯準會今年本可能繼續逐步降息。他說，「我們只是等待一點時間，只要美國的經濟穩健，我認為謹慎的作法是先觀望，看看關稅等措施會有哪些影響」。

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