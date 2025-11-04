LTN經濟通》詐團在台滲透深 還有餘黨未曝光？

美國司法部10月14日宣布，起訴太子集團董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢。（取自Ｘ平台）

陳志殺豬盤 每日可詐3000萬美元

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部10月14日宣布，起訴柬埔寨公民、太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢；美國財政部也指控太子集團控股為跨國犯罪組織（TCO），並向這個組織中的146個實體和個人目標實施制裁；制裁名單包括3名台灣人，和9家在台灣登記的公司，而事件如滾雪球般逐漸擴大，不只美國、英國，更涉及到帛琉、新加坡和香港等地。

美國司法部國安司主管艾森柏格形容出生於中國的陳志，是「龐大詐騙帝國的幕後首腦」，其投資詐騙規模為歷來最大之一，並涉嫌行賄外國官員，透過網路博奕與加密貨幣挖礦進行洗錢。陳志曾吹噓其「殺豬盤」詐騙園區每日可獲利3000萬美元。

起訴書揭露，太子控股在30多個國家經營數十家企業，表面從事房地產開發，實則在柬埔寨設有至少10座詐騙園區，透過社群媒體與網路訊息聯繫受害者，建立關係後以高報酬投資為餌詐財。員工多被高薪誘騙至柬埔寨後遭強留，並遭毆打。

美國已經和英國同步進行制裁，陳志的12萬7271枚比特幣原本存放於非託管型錢包內，目前已被美國政府接管，英國政府則凍結太子集團在倫敦價值1.3億英鎊的不動產，包括陳志名下一棟、市值1200萬英鎊的豪宅。

太子集團的業務版圖極為廣泛，旗下包含太子銀行。（法新社）

陳志在台灣 以陳秀玲為代理人

另外據香港媒體信報報導，陳志在香港直接或間接控制10家公司，其中包括2家上市公司：致浩達控股、坤集團控股，該公司部分董事名單及控股結構和太子集團有著交叉關連，在美英聯合制裁下，金融機構可能不再與相關集團的往來。

報導稱：「陳志就是上游詐騙基地中心，下游是有一班香港金融人為他提供服務，幫他穿針引線，連結美國網絡，遊走香港美國資本市場。」

陳志也被查出曾在台灣居住，出入台灣至少10次以上，在美方公佈的制裁名單中，就有包括3名台灣人，和9家在台灣登記的公司。除了台灣太子不動產投資有限公司（Taiwan Real Estate Investment），其他8家公司的登記地址，都是位於藝人周杰倫所住的台北市和平東路豪宅「和平大苑」，分屬10個不同建號；初步比對實價交易，光4戶合計金額就破16億，推估總值破30億。至於台灣太子不動產投資的董事長並非陳志，而是另外一名被制裁的集團成員陳秀玲（Chen Xiuling，音譯），又名Karen Chen。

陳秀玲主要在於新加坡的擴張擔任重要職務，在被制裁的17家新加坡註冊公司中，陳秀玲均身兼董事、公司秘書或兩者兼任的關鍵職位。《彭博》報導更揭露，陳志和陳秀玲在2018年時，於新加坡設立了單一家族辦公室（Single Family Office，簡稱SFO）型態的企業「DW資本控股」（DW Capital Holdings Pte），該辦公室聲稱獲得了新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，MAS）13X計畫的稅收優惠。陳志是DW資本控股的創辦人兼董事長，而陳秀玲自2021年起擔任首席財務長。

根據文件顯示，陳秀玲曾任淡馬錫控股公司（Temasek Holdings）支持的直播平台「17LIVE Group Ltd.」的獨立董事，但在制裁消息爆出後，她已經辭職。淡馬錫發言人拒絕對此評論。

在美方公佈的制裁名單中，有包括9家在台灣登記的公司，8家公司的登記地址，都位於豪宅「和平大苑」。（資料照）

太子集團在帛琉租島 威脅美軍基地

《路透》曾在今年4月披露，陳志的太子控股集團透過「Grand Legend International Asset Management」（Grand Legend）這家公司，和帛琉當地組織犯罪分子Wang Guodan （又名Rose Wang）合作，大手筆在帛琉的Kayangel州和帛琉機場投資租地，其投資多集中於美軍在當地的關鍵基礎設施附近，如科羅港（Koror Port）、帛琉機場與雷達站，造成威脅。

而被制裁的3名台灣女子，包含「HUANG, Chieh」，1994年1月5日出生，來自新竹；「SHIH, Ting-yu 」，綽號Vivian，1990年11月8日出生；「WANG, Michelle Reishane」，1994年3月5日出生，都和「Grand Legend」有關聯。

Rose Wang是一名帛琉的飯店業者，同時也是一名跨國組織犯罪協助者，她曾協助太子控股集團在帛琉建立商業據點，並負責Grand Legend在地的行政事務，並協助該公司取得帛琉恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年租約，並在該島上開發豪華度假村。

美國駐帛琉大使艾倫德萊希（Joel Ehrendreich）認為，此作為具高度針對性，恐為中國對美軍行動潛在偵蒐據點。當時路透曾提到Rose Wang的姓名，指出她曾任帛琉華僑華人協會的副會長。根據該協會2019年的社群媒體內容，Rose Wang曾作為海外華人代表之一，赴北京人民大會堂出席中華人民共和國成立70週年的慶祝活動。

太子集團在帛琉的投資，多集中於美軍在當地的關鍵基礎設施附近。圖為美軍位於帛琉安加爾（Angaur）的「戰術多任務超視距雷達」系統。（路透）



