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國科會晶創台灣計畫》晶片驅動生醫農業升級 帶動14億元投資

2025/07/25 05:30

國科會今天在行政院會報告「晶片驅動產業創新再升級-生醫與農業領域推動成果」。（行政院提供）國科會今天在行政院會報告「晶片驅動產業創新再升級-生醫與農業領域推動成果」。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕國科會昨在行政院院會報告「晶片驅動產業創新再升級—生醫與農業領域推動成果」；國科會副主委陳炳宇指出，目前晶片正在初期試驗階段，衍伸產值約一億元，促進投資金額約十四億元，十八個月已展現初步成果。

晶片初期試驗階段 已衍伸1億元產值

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融說明，國科會提出我國半導體科技發展四大策略，「延續優勢」、「國際拓展」、「應用創新」及「永續調適」，期望讓台灣成為引領世界半導體發展的關鍵力量，並擴散應用在百工百業上，包含帶動生醫與農業的產業創新發展。

呂佩融解釋，國科會負責上游開發試製，透過產學研合作進行多重檢測生物晶片開發；經濟部負責中游研發試量產，發展新世代基因定序、植入式醫電，建立研發到試量產的成功模式；農業部及衛福部負責下游法規及場域驗證，含法規陪跑、人才培育，強調產品於終端落地銜接產業。

國科會表示，已將類比IC、邏輯IC、微元件IC、感測元件等晶片，著手開發癌症多重基因檢測生物晶片、早期心房顫動檢測晶片、巴金森氏症數位治療、禽舍管理機器人、植物病蟲害檢測、農漁畜產品藥物殘留檢測晶片等臨床檢測或民生應用。

陳炳宇說，晶創台灣計畫正持續推動中，生醫與農業領域目前投入的預算約十．五億元，明年也會編列差不多預算規模持續投入，至於執行至今已十八個月，初估相關晶片衍伸產值達一億元，促進投資金額約十四億元。

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