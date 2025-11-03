LTN經濟通》中國炒不動了 日本威士忌軟趴趴？

儘管日本國產威士忌價格居高不下，但市面上受歡迎的程度可說是有增無減。（美聯社）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

日本威士忌因短缺導致炒作

〔財經頻道／綜合報導〕日本國產威士忌價格居高不下，但從2024年中期開始出現降價的狀況，幾乎比高峰時期降價近2成。外媒分析，此舉與中國經濟低迷，導致市場炒作趨緩有密切相關。

日本威士忌的商業化生產從1923年開始，最初期是模仿蘇格蘭威士忌的釀造技術發展，因此長久以來，日本威士忌一直被視為蘇格蘭威士忌的「次等仿品」。儘管日本非威士忌起源國，但如今已在全世界佔有一席之地，主要原因是從 2008 年左右開始，日本威士忌屢屢斬獲國際獎項，其品質與地位獲得了國際認證，進一步引發了強烈的全球需求。

但日本威士忌產能並沒有那麼地高，日本3家最知名的威士忌生產商分別為：三得利控股（Suntory Holdings）、朝日集團控股（Asahi Group Holdings）旗下的日果威士忌（Nikka Whisky），以及麒麟啤酒（Kirin Brewery Company）旗下的富士御殿場蒸餾所（Fuji Gotemba distillery），其中又以三得利和日果的市占率較高。三得利最著名的系列為山崎，響及白州等；日果旗下的知名系列則為余市、竹鶴和宮城峽等。

由於威士忌需要長時間地陳釀和蒸餾，日本威士忌的產能遠遠跟不上不斷增加的市場需求，到了2015年左右，其市場庫存幾乎快見底，這場短缺導致日本威士忌的價格飆升，加上只要保存方式正確，威士忌可以長期保存，幾乎不會壞，這加劇了以投機炒作為目的的買入，尤其是稀有的陳年款，到了新冠疫情後的近年，日本威士忌更是飆上天價。

從 2008 年左右開始，日本威士忌屢屢斬獲國際獎項，其品質與地位獲得了國際認證，進一步引發了強烈的全球需求。（法新社）

日本威士忌價格走揚引發山寨

日本精釀威士忌先驅「Ichiro’s Malt」的54瓶收藏組合，2020年在香港拍賣會上以150萬美元（約8100萬日圓）成交。2022年，日本三得利的單一麥芽威士忌「山崎55年」以620萬港幣（約8100萬日圓）成交；蘇富比2023年11月則推出號稱「史上最具價值」的一系列日本威士忌收藏組，其中一瓶陳年52年的威士忌以30萬英鎊（約37.38萬美元）拍出。

這股熱潮讓許多在海外生產、甚至根本不是威士忌的酒品，也被冠上「日本威士忌」的名號販售。為了解決這個問題，日本洋酒酒造組合（Japan Spirits and Liqueurs Makers Association）正式引入新的定義規範，並在2024年4月開始實施，根據新規定，若要將產品標示為「日本威士忌」，製造商必須使用日本當地的水源，且威士忌酒桶必須在日本境內貯藏至少3年，此外還有其他要求。

雖然違反規範不會面臨法律制裁，但業界普遍歡迎這項新標準，認為它有助於維護「日本威士忌」在全球市場的形象。

日本威士忌近年來屢屢在拍賣會上拍出天價。示意圖。（歐新社）

中國炒作日本威士忌利潤可觀

不過日本媒體發現，從2024年中期開始，日本威士忌出現降價狀況，從日本知名回購商「BuySell Technologies」的數據可發現，三得利「山崎18年」2024年上半年為14.8萬日圓，同年下半年跌至12.08萬日圓；「白州12年」也從同期的3.38萬日圓，跌至2.28萬日圓。整體來說，日本高級國產威士忌的價格已從高峰全面下跌了15%至近20%。

這背後原因在於中國的經濟低迷，因為中國是主要日本威士忌的買家，BuySell Technologies的人員透露，中國市場曾經是日本威士忌的主要銷售管道，但現在中國買家表示，他們再也無法以之前的價格買入日本威士忌了。

中國媒體《界面新聞》報導也提到，在新冠疫情期間，日本威士忌的生產、出口受限加劇供應緊張，推高了日本威士忌在中國市場的溢價空間。只是隨著全球消費情緒轉弱、酒類市場普遍萎縮，日本本土的威士忌產能逐漸恢復，導致日本威士忌的價格近年開始普遍回落，先前「越難買越漲價」的局面已經不再。日本威士忌的投資與收藏市場也進入明顯降溫週期，上述提到的「山崎55年」所創下的拍賣紀錄至今未被打破

一位跨境經銷商劉偉（化名）回憶稱，2019年起他開始在日本收購未開封的威士忌產品，並運到中國銷售，山崎12年的日本收購價當時約1200元人民幣，而中國國內價格已經超過2000元人民幣，利潤空間非常可觀，但隨著供應量穩定，電商平台的發展與資訊透明化加速，終端價格也隨之回落。劉偉說：「 我們的生意從2023年開始大幅下滑，2024年上半年下跌最明顯，下半年價格才稍微穩住，不過利潤空間比以前小了很多。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中國買家表示，他們再也無法以之前的價格買入日本威士忌了。（彭博）

