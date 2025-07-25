美AI計畫防堵中國 出口晶片須定位驗證

美國川普政府公布《AI行動計畫》（AI Action Plan），聚焦三大支柱，目的是鞏固美國在全球人工智慧（AI）領域的領導地位，防範先進技術落入中國等競爭對手。（法新社）

川普簽署AI行動計畫

〔記者高嘉和／綜合報導〕川普政府宣布《AI行動計畫》（AI Action Plan），聚焦三大支柱，目的是鞏固美國在全球人工智慧（AI）領域的領導地位，將採取前所未有的措施，防範先進技術落入中國等競爭對手；其中將針對AI晶片出口實施「定位驗證機制」，凸顯美國在平衡全球市場擴張與維護國家安全間的堅定信心。

「三大支柱」計畫核心圍繞加速創新、建設美國AI基礎設施，以及國際外交與安全領先。白宮強調，贏得AI競賽對美國繁榮、經濟競爭力及國家安全至關重要；川普更稱AI為「美麗新生兒」，主張讓其自由成長。

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防範先進技術落入中國

其中強化晶片出口管制部分，包括引入定位驗證機制，防堵對手「搭便車」利用美國創新；具體建議包括要求商務部與國安會等政府機構與AI產業合作，開發晶片定位驗證機制，以追蹤技術流向，確保晶片不落入受限國家。

此案獲得國會兩黨議員支持；計畫還建議擴大出口限制至晶片製造所需的多數「子系統」，並呼籲全球盟友採取一致立場，避免出現「替補」行為，否則美國可能動用《外國直接產品規則》（FDPR）與二級關稅施壓。

此外，川普政府選擇放寬監管以促進自由創新，與歐盟路線形成對比；計畫主張去除阻礙AI發展的官僚法規，全力加速數據中心以及半導體設施落地，甚至提議削減環保相關法規，加快建設速度。

計畫也特設反對偏見與監管條款，白宮將更新聯邦採購準則，要求所有聯邦機構在選購AI服務時，只能選用經過證明「沒有帶有強烈政治立場或意識形態偏見」的AI模型。

雖然計畫強調美國在資料中心建設、運算硬體效能與AI模型方面的全球領先地位，但文件並未具體說明如何與盟國協調晶片出口限制，也未詳述全球聯盟如何實現。

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