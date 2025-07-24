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10％關稅成新常態 15~20％也不壞

2025/07/24 05:30

專家認為，我們現在生活在10％關稅等於是零關稅的新常態，15％至20％的關稅看起來還不差。（路透資料照）專家認為，我們現在生活在10％關稅等於是零關稅的新常態，15％至20％的關稅看起來還不差。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普宣布與日本達成協議，將對日本進口產品徵收十五％關稅；此外，與菲律賓、印尼、越南也達成十九％至二十％關稅協議。分析師認為，相關協議為對美貿易新格局提供了清晰輪廓，也宣告全球進入新的關稅時代。

法國外貿銀行新興市場經濟學家阮貞（Trinh Nguyen）說，「我們現在生活在十％關稅等於是零關稅的新常態，十五％至二十％的關稅看起來還不差」。她補充，「十五％至二十％的關稅，對美國企業而言，從國外進口而非在地生產類似產品，仍是有利可圖的」。

美日協議乍看對日本不利，但投資人卻大表歡迎，日經二二五暴漲逾三％，畢竟十五％對等關稅已較本月初川普宣布的二十五％大幅下降，而輸美汽車也從先前的二十五％關稅降至十五％。

Annex財富管理首席經濟學家雅各森指出，「這標誌市場會為十五％關稅慶賀的新時代，一年前，這樣水準的關稅將令人震驚，如今，卻讓人鬆了一口氣」。

巴克萊銀行分析師Brian Tan指出，新近的協議延續了關稅十五％至二十％的趨勢，川普近期表示，他傾向的基礎關稅並非當前的十％而是十五％至二十％之間，這將使亞洲的經濟成長預測有下行風險。

高盛集團經濟學家預測，對等關稅底線從十％上升至十五％，加上對銅與關鍵礦產課徵五十％，將加劇通膨，拖累經濟成長。

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