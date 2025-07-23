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財經青紅燈》台美談判勿拖後腳

2025/07/23 05:30

國與國之間的談判，過程保密才是常態，其中一方逕自公布談判狀況是大忌，部分人士卻以「逼民進黨公布談判狀況」為由製造各種傳言，不論是否意圖影響大罷免投票，這種作法對台美談判只會造成負面影響。（資料照）國與國之間的談判，過程保密才是常態，其中一方逕自公布談判狀況是大忌，部分人士卻以「逼民進黨公布談判狀況」為由製造各種傳言，不論是否意圖影響大罷免投票，這種作法對台美談判只會造成負面影響。（資料照）

美國川普政府陸續公布各國對等關稅，因台灣稅率尚未公布，引發各方揣測。前中廣董事長趙少康21日聲稱，台灣的關稅稅率就是32%；更有國民黨立委表示台灣已收到美國寄的通知信，但礙於大罷免尚未公布。然而，這些消息不等行政院、AIT等駁斥，就有許多人提出質疑，認為帶風向影響大罷免的意圖明顯。確實，從常識判斷，以川普的一貫作風，怎麼可能為了配合台灣大罷免而延後公布？目前台美關稅談判仍在進行中，外界關切談判進展可以理解，但不應製造各種傳言、揣測來拖談判團隊後腳。

川普4月2日宣布對等關稅，接著4月9日宣布暫緩90天，隨著寬限期屆滿，各國關稅稅率陸續揭曉，並延至8月1日上路。目前台灣稅率尚未公布，各方看法不一，但觀察川普的作法，適用高關稅的國家多是與美國談判不順，台美磋商持續推進至少是相對正面訊息。而且，川普都是在社群平台公布關稅，怎麼可能由台灣政治人物搶先爆料？何況，川普何等人也，如果台美已敲定稅率，可能為了台灣的大罷免投票而延後公布嗎？果真如此，賴政府竟然有能力左右川普公布的時間，外界是否應該信任政府的談判能力？

美國對等關稅上路在即，各國均加緊與美國談判的腳步，目前台美關稅談判仍在進行中，有人因為關稅稅率遲未公布而不耐可以理解，但美國同時要跟那麼多國家談判，原本就不可能在短期內一次完成。況且，國與國之間的談判，過程保密才是常態，其中一方逕自公布談判狀況是大忌，部分人士卻以「逼民進黨公布談判狀況」為由製造各種傳言，不論是否意圖影響大罷免投票，這種作法對台美談判只會造成負面影響。（鄭琪芳）

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