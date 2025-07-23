盤勢分析》關稅傳言干擾 台股虎頭蛇尾

受到台美關稅未定、川普政府8月1日關稅大限日益逼近，昨日台股10點半後賣壓大舉出籠，終場加權指數下跌352.64點、以22987.92點作收，跌破2萬3千點大關。（資料照，記者羅沛德攝）

受到台美關稅未定、川普政府8月1日關稅大限日益逼近，以及市場流傳台灣稅率恐超過3成等消息影響，昨日台股10點半後賣壓大舉出籠，不僅權值王台積電（2330）股價順勢拉回，早盤強勢的PCB（銅箔基板）、IC設計等類股也紛紛留長上影線，甚至紅翻黑，終場加權指數下跌352.64點、以22987.92點作收，跌破2萬3千點大關，成交量放大到4490億元。

昨日三大法人動向，外資昨日買超100.24億元，為連6買，投信賣超26.66億元、自營商買超42.96億元，三大法人合計買超116.54億元；外資台指期淨空單昨減少1962口，累積外資期貨淨空單近4.46萬口。

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野村投信指出，本週影響股市變數包括聯準會主席鮑爾將發表談話，谷歌、特斯拉財報以及國內立委罷免案投票，台灣對等關稅談判結果或將公布等，加深市場觀望情緒，短線指數將高檔震盪，建議投資人可持續觀察美國科技股財報、台股財報可能出現的匯損干擾與台美貿易談判結果。

元大投顧認為，昨日台股早盤一度走強，但「股價位階高時，對利空反應會比較敏感，對利多反應會比較鈍化｣，台積電法說會所公布的未來展望雖令人振奮，不過市場本就有所預期而提前走揚，隨著法說會結束出現逢高調節也非意料之外，再加上川普8月1日關稅截止日將屆、台灣關稅未定及第二季財報匯損等陰霾籠罩，漲多個股獲利回吐賣壓恐將加重。（記者張慧雯）

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