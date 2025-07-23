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蘋果加入戰局 摺疊手機出貨量明年爆發

2025/07/23 05:30

三星7月初發表新一代摺疊機Galaxy Z Fold7（左）與Z Flip7（右）。（中央社資料照）三星7月初發表新一代摺疊機Galaxy Z Fold7（左）與Z Flip7（右）。（中央社資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕市調機構指出，今年摺疊手機出貨量將達1980萬支，滲透率約1.6%，與2024年持平，明年在蘋果推出摺疊機後，可望刺激摺疊機市場進入爆發期。

韓國三星暫領先 中國華為緊咬

市調機構TrendForce調查預估，今年全球摺疊機出貨排名分別為三星、華為、榮耀、聯想、小米，市占率分別為35.4%、34.3%、9.1%、7.6%、5.1%，其中，三星、華為較去年市占率的45.2%、35.2%下滑，而榮耀、聯想、小米則分別較去年市占率的6%、5.5%、3%成長。其他品牌如OPPO、vivo等今年合計占比將達8.5%，顯示摺疊機生態系逐步多元。

TrendForce表示，全球摺疊機銷售成長溫和，主要是消費者對摺痕可見度、耐用性、價格仍持保留態度，且由於多數用戶偏好高性價比、發展成熟的直板旗艦機，造成摺疊機目前的市場定位仍是「高階實驗性產品」。

摺疊機偏小眾 蘋果帶動接受度

TrendForce指出，蘋果明年下半年可能推出首款摺疊手機，若蘋果正式加入戰局，高階消費者對摺疊機關注度、接受度有望快速提升，且蘋果產品將延續一貫重視穩定性與生態整合的策略，並可能透過iOS深度優化操作場景、高度整合自研應用與硬體，進一步提升使用者體驗，為摺疊機市場帶來主流化契機。

TrendForce指出，三星新一代旗艦機Galaxy Z Fold7，在鉸鏈結構、摺痕控制與重量厚度等皆明顯優化，不過，因面臨其他品牌競爭，預估今年全球市占率下滑。

三星昨日在台舉行Galaxy Z Fold7、Z Flip7預購取機活動，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，兩款手機在三星商城銷售較前代成長2.3倍，三星智慧館實體通路亦較前代銷售成長30%，預期整體銷售表現可望較前代成長30%，而摺疊機在台灣三星整體手機產品滲透率達16%、17%，明年拚挑戰30%。

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