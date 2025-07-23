貝森特：不會為達協議急就章

美國財政部長貝森特指出，美國政府關注貿易協議的品質更甚於時間點，「我們不會為了達成協議而急就章」。（路透資料照）

協議品質重於時間點

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國財政部長貝森特二十一日指出，美國政府關注貿易協議的品質更甚於時間點，「我們不會為了達成協議而急就章」。美國總統川普揚言，在八月一日前未與美國達成協議的國家將面臨高關稅。

貝森特接受財經媒體CNBC訪問時，對於是否延長談判有進展貿易夥伴的磋商期限表示，將交由川普決定，「我們會看看總統想做什麼。但如果我們回到八月一日的關稅，我認為較高的關稅將對那些國家施加更大壓力，從而達成更好的協議」。

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川普目前僅與英國、越南等極少國家達成架構協議，與印度、歐盟、日本及其他國家的談判比預期艱難。

白宮新聞秘書李威特指出，川普二十二日將在白宮會見菲律賓總統小馬可仕、並討論貿易問題。她說，美國政府仍與全球各國維持商談，在八月一日前可能宣布更多貿易協議，或發出更多關稅通知函。

對於中國，貝森特說，「我認為現在我們可以開始談及其他事情，遺憾的是，中國向受制裁的伊朗與俄羅斯採購鉅額原油；我們也可能討論顯而易見的棘手問題，而這是中國必須進行的重大再平衡」。美國一再批評中國在鋼鐵等許多製造領域的產能過剩。

他表示，如果美對俄實施二級關稅，他將鼓勵歐盟跟進。

日本關稅談判首長赤澤亮正二十一日在執政聯盟的參院大選落敗後啟程赴美；貝森特說，川普政府更關心的是為美國人達成最佳協議，而非政局。

南韓財政部長具潤哲、通商交涉本部長呂翰九二十五日將與貝森特及美國貿易代表葛里爾在華盛頓展開貿易談判。為了達成協議，南韓已評估在政治敏感議題上，比如農產品進口讓步，過去開放牛肉市場的努力引發韓國全國性抗爭，而開放稻米市場恐招致更強硬抵制。

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