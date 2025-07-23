川普協議設關卡 圍堵7成中貨輸美

美國總統川普若成功打擊中國洗產地行徑，將衝擊中國對美國70％的出口及其超過2.1個百分點的國內生產毛額（GDP）。（法新社資料照）

藉高關稅、供應鏈安全要求 打擊洗產地 恐影響中國GDP 2.1個百分點

〔編譯魏國金／綜合報導〕根據「彭博經濟」（Bloomberg Economics）的研究發現，如果美國總統川普透過高關稅或供應鏈安全要求，成功打擊中國洗產地的行徑，預估將衝擊中國對美國七十％的出口及其超過二．一個百分點的國內生產毛額（GDP）。

各國與中國貿易意願恐降低

分析師也指出，如果相關限制影響各國與中國進行貿易的意願，將使中國蒙受額外的經濟傷害。

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「彭博經濟」分析師舒暢（Chang Shu）、曲天石（David Qu）與薩耶迪（Rana Sajedi）二十二日報告說，「中國透過第三國的貿易流通十分巨大，有助於緩解現有的美國關稅衝擊；而升高對這些貨物的管制將加劇貿易戰對中國的傷害，長期恐侵蝕其成長機會」。

中國越來越依賴第三國來製造最終產品或零組件，此趨勢在川普二○一八年首次對中發動貿易戰後進一步擴大；中國透過越南與墨西哥等國，輸美商品的總附加價值製造占比，已從二○一七年的十四％上升至二○二三年的二十二％。

美國正藉貿易談判、透過其他國家升高對中國的施壓。川普政府發出一連串通知函，宣布除非達成雙邊協議，否則將在八月一日起課徵新關稅，同時威脅若發現貨物轉運將課徵更高關稅；儘管沒有提供進一步細節，但讓白宮鎖定更廣泛的中國輸美產品展開打擊。

中國輸美產品的重要轉運國包括墨西哥與越南，歐盟也是關鍵轉運中樞；中國透過第三方出貨全球的角色可能影響美國與貿易夥伴的協議。例如美國與英國的貿易協議中，包含供應鏈安全與敏感產業所有權的要求。

不過舒暢等經濟學家也說，「美國可以多嚴格地執行轉運限制存在不確定性，美國對在地產品的定義仍模糊不清，驗證相關產品的細節仍欠缺」。

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