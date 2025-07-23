畢業生尋職 6月失業率升至3.36%

主計總處公布6月失業率3.36％，較5月上升0.06個百分點，主因是畢業生投入尋職。（記者鄭琪芳攝）

仍續創25年來同月最低

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布六月失業率三．三六％、較五月上升○．○六個百分點，為近七個月新高，但續創廿五年同月最低；經季節調整後，六月失業率為三．三四％、與上月持平。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，因畢業生投入尋職，六月失業率呈季節性上升，預料七、八月失業率仍會上升，目前勞動市場穩定，對等關稅影響尚不明顯，但無薪假人數緩慢增加。

初次尋職失業 增加9千人

根據調查，六月就業人數一一六一．七萬人，月增六千人、年增二．九萬人；上半年就業人數平均一一六一．三萬人、年增三．二萬人。六月失業人數則為四十．四萬人、月增八千人，其中初次尋職失業者增加九千人，主因應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列。

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按年齡層觀察，六月十五至十九歲失業率九．六二％、廿至廿四歲為十一．七一％。主計總處表示，年輕族群多為初次尋職，處於職場調適階段，加上適逢畢業季，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，廿五至廿九歲失業率為五．七九％、卅至卅四歲為三．四一％。

勞動力低度運用指標方面，六月四週失業人數為四十一．一萬人、月增九千人；工時不足就業人數為十一．一萬人、月減三千人；潛在勞動力人數為十三．一萬人、月增二千人。譚文玲表示，對等關稅影響尚不明顯，但無薪假人數緩慢增加，畢竟失業率為落後指標，若有影響會先反映在工時上。

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