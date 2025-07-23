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房市上半年急降溫 新增房貸大減25％

2025/07/23 05:30

央行公布五大銀行上半年新增房貸僅4088億元，較去年同期大減1424億元，年減幅高達25.81％。（記者徐義平攝）央行公布五大銀行上半年新增房貸僅4088億元，較去年同期大減1424億元，年減幅高達25.81％。（記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在政府打炒房政策持續發酵下，房市景氣顯著降溫。根據中央銀行統計，今年上半年台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行新承作房貸金額僅四○八八億元，較去年同期的五五一二億元大減一四二四億元，年減幅高達二十五．八一％。

五大銀行年減1424億元

央行每月公布五大銀行新增房貸與利率，向來被視為房市熱度重要指標。自去年祭出第七波信用管制，加上年底推動銀行自主總量管制後，市場買氣轉趨觀望，交易量明顯萎縮；據六都地政局統計，今年上半年買賣移轉棟數僅十萬戶，年減二十六．五九％，雖六月略回升至一．八萬戶、月增五．二三％，但整體仍明顯低迷。

六都買賣移轉棟數僅10萬戶

房市交易趨冷也反映在銀行貸款數據上。六月新增房貸僅六六三億元，較五月減少五十八億元，上半年累計僅四○八八億元，年減逾千億元。

央行官員指出，購屋貸款大減與房市景氣疲弱有關，主因包括選擇性信用管制、總量限制及整體房市健全政策等；此外，近期房價亦出現鬆動跡象，根據信義房屋統計，六月大台北地區房價指數較五月下跌一．五二％，雖年增○．七一％，但漲勢明顯趨緩。

五大銀行六月新增房貸利率升至二．二八三％，為二○○九年一月以來新高，較五月略增○．○○一個百分點。央行說明，受限不動產貸款總量管制，部分銀行採取「以價制量」策略，導致利率續處高檔。

目前國銀房貸放款除受央行總量管制外，也受《銀行法》第七十二之二條限制，加上近期台幣快速升值，造成海外美元資產折算後縮水，進而推升不動產放款比率，部分銀行甚至突破二十八％內部警戒值，壓縮房貸承作空間。

但五大銀行以首購族與新青安貸款為主，六月雖整體新增房貸金額下滑，但青安貸款金額減幅相對有限，占比反而升至三十九．六四％，創今年三月以來新高。

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