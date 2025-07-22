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推AI新十大 經發會顧問會議今討論

2025/07/22 05:30

國發會主委劉鏡清昨日表示，「AI新十大建設」目標，打造台灣成為AI影響力中心之一。（記者陳鈺馥攝）國發會主委劉鏡清昨日表示，「AI新十大建設」目標，打造台灣成為AI影響力中心之一。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日將召開「經濟發展委員會」顧問會議，預定討論「AI新十大建設」方案。國發會主委劉鏡清昨日在政院表示，希望在二○四○年創造十五兆元以上產值、五十萬個就業機會，以及打造三個國際級的實驗室，這個願景一定要實現，也希望成為AI大國。

劉鏡清表示，「AI新十大建設」有幾個目標，一是落實台灣成為台灣科技島，二是需要打造成新國力，讓台灣成為AI影響力中心之一。台灣失業率目前是歷史低點，希望把薪資逐步往上提升，讓產業帶動更多的高薪就業機會。

另外，也要均衡台灣發展，不一定每個人都要「北漂」，最後希望達到讓人民有感的「AI新生活圈」，感受到一切便利性。

他指出，「AI新十大建設」有三大智慧應用、三項關鍵技術、四大基礎建設，希望以智慧應用將弱項帶動起來，目前有八千多億元產值，希望能拉到三兆元以上。三項關鍵技術有「矽光子技術」、「量子電腦」、「智慧機器人」，目前封裝部分已達全球領先地位，量子的能力正在起步，希望二○二九年容錯問題可以解決；另外，希望發展AI機器人，並成為全球供應鏈，成為台灣的護國神山。

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