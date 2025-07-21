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〈財經週報-時事求是〉森林與叢林

2025/07/21 05:30

國際市場不是森林，要競逐亞洲市場要有面對叢林的準備。（彭博）國際市場不是森林，要競逐亞洲市場要有面對叢林的準備。（彭博）

■魏錫賓

金融機構的合併牽動競爭態勢，影響產業發展；國內或許可以強調穩定，但要到亞洲競逐，恐難以避免實力相抗的叢林法則。在台新金（2887）與新光金（2888）申請合併至核准的過程中，因中信金（2891）殺出而高潮迭起，但金管會不僅讓中信金退出，又擬修改相關法規，力阻敵意併購，對金融整併的態度，已從積極回到謹慎。未來金融政策的一致性，要面臨考驗。

台新金完成合併新光金後，總資產將躍升至金控第4名，且與第3名的中信金相距不大，未來前4大金控總資產占所有金控的比例，將從目前略低於一半，轉變成略超過一半，且全為民營，也都有大型壽險公司；各大金控雖各有成長策略與經營秘笈，但國內競爭確已更為白熱化。

在廠商眼中，市場從來就不平靜，即使偶而像在陽光下有暖風吹拂的舒適，也要隨時做好惡劣天氣可能來襲的準備。從某個角度看，金融業本就一直是做「應付變動」的生意，持續地與客戶找出邁向未來的最好資金配置；因此，變動不是問題，在不完全競爭中，廠商的一進或一出，總會改變競爭的態勢，使產業重新洗牌。

問題在變動無法由競爭者決定。擴張是企業的天職；不過，利用大眾資金而成長的金融業，一向受到嚴格的監督，合併要經主管機關核准，因此只有在政策鼓勵整併時，才能促使金融業敢更大步地前進。主管機關的主管態度，由上而下左右產業的未來。

新新併塵埃落定後，金管會將非合意合併的門關得更小，在金管會於2025年7月3日發出的修法預告中，敵意併購幾乎退出金控合併的選項中。銀行局長明確地說，希望看到市場是森林，而不是叢林、更不是非洲大草原，希望確保市場穩定健全發展。

金融穩定是金融發展的根本，但非合意合併是否成為金融市場不穩定的關鍵原因？從金管會成立迄今僅20餘年，但對金融併購的態度，在不得不、保守、選擇性支持、積極、謹慎之間游移，且經歷多種轉變的現象，多少說明了沒有唯一最好的政策，而是要從大環境中，去選擇適當的方向。

美國總統川普挑起關稅戰，目前跨國戰火燃燒正旺，金融業者看到的應不是暖風吹拂的森林、不是萬物各就各位的穩定生態系，而是潛在或是混亂的戰場。金管會正推動亞洲資產管理中心的政策，退一步說，即使台灣的業者能在保守的遊戲規則運作下穩定成長，但要到國外競爭，不能不有面對猛獸的勇氣與決心。

不是只有森林才能形成生態，叢林中的野獸雖勝者為王，但也自成體系；動物園中有豢養者，隨時照料所有動物的起居飲食，可是被豢養在動物園中的動物，絕對無法在叢林中生存。

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