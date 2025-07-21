〈財經週報-新新併〉台新新光合併 金控新戰國四大爭雄

金控總資產排名

記者王孟倫／專題報導

台新新光金控7月24日掛牌，四強爭雄的時代正式來臨。 （記者靳昌玲攝）

7月24日是「台新新光金控」正式掛牌的日子，對國內金控集團來說，「新新併」不單只是兩家金控的合併，而是宣告四強鼎立的時代正式來臨。所謂大者恆大，根據統計，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）及台新新光，這四家金控的資產規模合計達新台幣43.58兆元，將牽動未來金融產業之發展及方向。

台灣金融業兩大問題︰家數太多、整併太少

一位民營金控主管直言，我國金融業的兩大問題，家數太多、整併太少，也就是（overbanking）；如今，金融業都有共識，想要把業績做大，前提是自己要夠大，也就是先壯大自己，才有辦法出去跟別人拚搏。

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然而，這不只是想法而已，金融業者也開始加速整併的腳步，展開具體的行動。這包括了玉山金（2884）於3月18日宣布收購保德信全數91.2%的股權，以27.62億元買下；還包括去年底，永豐金控（2890）也將以總價599億元併購京城銀行等。

當然，最受到金融市場矚目是 「新新併」，畢竟這是國內首宗金控公司間「合意併購案」，也就是金控加上金控，別具有意義。未來，兩大金控將合體成為一家金控，更名為「台新新光金控」，股票代號維持為「2887」。

新新併躍成為第四大金控

其中，台新金（2887）與新光金（2888）合併案，在3月31日獲金管會點頭，7月24日之後，其資產規模一躍成為四大金控之一，改寫我國金融版圖變化。

如果進一步檢視，根據金管會提供的「金融控股公司合併報表財務資料」，截至今年3月底，全國資產總額前四大集團，分別是國泰金控13.88兆元拿下第一名；排名第二是富邦金控，資產總額為12.12兆元；國內排名第三是中信金控，目前是8.98兆元；至於排名第4是台新新光8.58兆元。

尤其，從資產總額來看，中信金原本想透過「中新併」，也就是非合意併購新光金，成為國內第一大金控龍頭，一旦如此，國泰金跟富邦金將排名落在第二及第三，整個態勢也將完全不同。

金管會未認可 中新併闖關失敗

不過，「中新併」最終因為沒有得到主管機關金管會的認可，這場高潮迭起的金融併購案，仍舊闖關失敗。

另一方面，由於中信金與台新新光的資產規模接近，一家是8.98兆元、另一家是8.58兆元；也就是說，假如市場有新的變化或是殺出新的併購案，屆時，中信金要慎防，被超車落居為金控第四。

至於被稱為「金控雙雄」的國泰金和富邦金，過去多年，國泰在資產總額居冠、富邦則是市值位居第一，雙方擁有各自的事業版圖。

金融業兩大龍頭目前暫無大型併購計劃。其中，外界也關注國泰與富邦是否將進一步動作；尤其，富邦金已在2023年，以非合意併購的方式合併了日盛金，之後還會有什麼樣的合併計劃？

「你的業務規模要夠大，才有說話的份量」，民營金控主管表示，毫無疑問，民營四大金控將繼續主導我國金融業的發展， 「大者恆大的效益，接下來幾年會更加明顯」。

一家中型金控的業者也透露，其實，很多案子原本就在接洽進行中，特別是併購案子。不過，這種很「看緣分的」，因為過程當中，常常會有很多變數；他強調，沒有到最後，誰都沒有把握會不會成局。

展望未來，為了穩固金控江山版圖，四大金控是否會加速合併，未來還會有什麼新的挑戰與變化，金融業者正屏息以待。

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