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台股短多 留意關稅、美科技股財報變數

2025/07/21 05:30

法人認為，台股短線有望維持多頭力道，但仍須留意高檔賣壓。（中央社資料照）法人認為，台股短線有望維持多頭力道，但仍須留意高檔賣壓。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上週大漲逾六百點，週線拉出連四紅，外資一口氣單週回補超過六百億元、投信買超也超過兩百億元。法人認為，就技術面來看明顯轉強，短線有望維持多頭力道，但仍須留意高檔賣壓；而美國科技股將陸續公布財報，包括特斯拉、Google、Intel等財報與展望，將成為市場觀察重點。

「保德信市值動能五○」ETF經理人張芷菱表示，晶圓龍頭大廠第二季獲利創新高的表現振奮市場情緒，每股稅後盈餘（EPS）超過十五元，上半年EPS超過二十九元，創歷年同期最佳，使得台股氣勢如虹。不過，她也提醒，由於台灣對等關稅數據尚未出爐，仍為干擾投資情緒的變數之一，此時大型標竿股具有財務體質佳、議價能力較強的優勢，可優先布局；再者，隨著時間進入除權息旺季，且第三季景氣可能進入下行階段，可留意具有殖利率保護、相對具優勢個股。

野村投信分析，AI相關需求大，帶動出口成長，仍是盤面亮點，隨著美股持續創新高，生成式AI席捲全球，輝達（Nvidia）市值衝破四兆美元大關，市場投資氣氛佳，台股下半年動能不墜，若短線股價因關稅政策而震盪回檔，反倒提供長線投資人布局良機。

元大投顧則指出，從技術線型來看，大盤自四月九日於一萬七三○六點落底反彈至今，早就站上所有均線、呈現多頭架構，同時也順利進入年初套牢區，挑戰今年高點二萬三九四三點，由於解套與獲利雙重賣壓勢必顯現，易造成高檔震盪，短線投資人可以五日均線做為強弱研判依據，台股回歸基本面，操作上可逢低布局具展望的公司。

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