比照勞基法延退 國營事業恐難一體適用

去年「勞基法」修正後，與雇主協商後員工可延退，此條款讓六成多的油電糖水國營事業僱員有機會延退。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕面對缺工、高齡化時代，去年「勞基法」修正後，與雇主協商後員工可延退，此條款讓六成多的油電糖水國營事業僱員、約三萬多名員工有機會延退。據了解，中油工會等也向經濟部表達職員應一體適用，但職員並非適用勞基法，兩者法源不同，且先前已有加入一年兩退制度，退休時間上具彈性，因此想整體適用難度較高。

油電糖水四家公司員工均透過招考進入，但分為經濟部主辦聯合招考的職員，或各家公司獨招的僱員（評價人員）；前者適用「公務員服務法」，後者則是「勞基法」。去年勞基法修正後，六十五歲強制退休並未刪除，但勞雇雙方可協商延後強制退休年齡。因此，行政院將發函各部會，國營事業的僱員勞工部分將可按照勞基法新規。

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不過，台電、中油等工會認為，職員也有傳承必要，向經濟部提出，討論整體員工能否都適用新規；但相關人士表示，僱員人數多，且職員、僱員適用法令不完全相同。

此外，前經濟部長王美花時代改革，讓四家國營事業人員退休選擇具有彈性，除了可選六十五歲當月退休外，也能選擇在一年兩退屆齡退休，即在每年一月或七月退休，有數月的緩衝時間。

不過，相關國營事業人士分析，通常退休職等越高，延退恐造成接班卡位問題；可理解新規是因應高齡化社會的美意，但要有完整配套才是關鍵。

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