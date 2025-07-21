跟進軍公教 油電糖水加薪3.5%有望

經濟部所屬國營事業台電等4家公司近期陸續向經濟部提報3.5％加薪幅度，預計約5.5萬名員工可受惠。（中央社資料照）

4國營事業陸續向經濟部提報 估5.5萬員工受惠

〔記者林菁樺／台北報導〕軍公教人員今年加薪三％，經濟部所屬國營事業台電、中油、台糖、台水等四家公司近期陸續向經濟部提報三．五％加薪幅度；據悉，較四家公司先前與經濟部長郭智輝討論的三．三％幅度略高，目前剩台水、台糖本月底董事會通過送經濟部審查，預計約五．五萬名員工可受惠。

經濟部旗下國營事業加薪案啟動，據悉，四家公司先前已與經濟部討論，郭智輝允諾加薪幅度約三．三％；不過，台電、中油提報版本為三．五％，台水、台糖也預計跟進，讓四家公司調整幅度一致。

請繼續往下閱讀...

國營司︰加薪案最快下月處理

經濟部國營司表示，目前已收到台電、中油送件，會等四家公司提報後一起處理，最快會在下月處理。而四公司加薪幅度能否如願，還要進行正式審查、討論，經濟部同意後，無須再送行政院處理。

此次四家公司調薪幅度也會牽動「新進僱用人員起薪」，油電糖水四家公司員工分為聯合招考的職員，起薪約四萬四千到四萬五千元，與各自獨招的僱用人員（評價人員），起薪約三萬六千到三萬九千元，職員起薪高於僱員。

郭智輝上任後已喊出僱員起薪要朝四萬元邁進，國營事業也鼓勵員工考取電力技術、AI等證照，具相關證照者，依照調薪至少三％起跳估算，起薪將正式突破四萬元大關，即使未有證照者也來到三萬七千元左右；職員的起薪最高則將突破四萬六千元。

今年國營事業調薪能否超越軍公教？以近年案例，國營事業二○一八年調薪三．二％，略高於軍公教的三％；二○二二年幅度相同；去年國營事業四．三％，也高於軍公教的四％。總統賴清德在勘災時也支持加薪案，預料油電糖水加薪幅度有機會再超越軍公教，台電二．九萬人、中油一．七萬人、台糖三千五百人、台水六千五百人，合計約五．五萬名員工可受惠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法