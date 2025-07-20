風電區塊開發 從「越快越好」改「先好再快」

經濟部近期傳出暫緩離岸風電區塊開發3-3期草案公告時間，先化解區塊開發二種規則衍生的爭議，透過提供適當的時程鋪排，推動各風場順利運作。（資料照，記者張聰秋攝）

〔記者廖家寧／專題報導〕經濟部力拚二○三○年綠電三成目標，離岸風電區塊開發三-三期選商草案原擬在上半年公告，較市場預期腳步還快，也間接導致三-一、三-二期風場出現融資「雪上加霜」困境。經濟部已轉變原先「越快越好」的態度，暫緩三-三期草案公告時間，先化解區塊開發二種規則衍生的爭議，希望「先好再快」，透過提供適當的時程鋪排，推動各風場順利運作。

化解2種規則衍生爭議

三-一、三-二期選商得標關鍵是國產化程度，價格評比上皆為零元競標。三-三期不再強制國產化，為讓了融資順利，不再採零元競標，擬訂定「底價」（下限費率），也就是開發商若未能談定CPPA（企業購售電合約），將由政府方收購；另單一風場開發裝置容量將朝「不設上限」方向研擬；此外，選商機制擬以併網時間作為額外獎勵措施，意即越早併網、底價愈高，評選上擬將具技術實績、財務等作為篩選指標。

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經濟部高層原先態度是風場進度不順就收回開發權，納入三-三期風場重標，避免「佔著茅坑不拉屎」，儘早蓋好風場讓綠電併網。業界也傳出，部分有意投標三-三期風場的的開發商，正與三-二、三-一期風場洽談整併開發。

業者：應優先排解3-1、3-2期難行處

風電圈人士直言，政策必須具穩定性與延續性，就算不能「蕭規曹隨」、也不該全數推翻，政策動態理應是漸進式調整，而非斷層式執行。

業界說，企業對綠電需求甚殷，如果三-一、三-二期風場CPPA難行，融資無法順利到位，風場開發進度就被迫停滯，因風場在哪一個年度都有期程規劃，當三-一、三-二期風場走不下去，重押三-三期將出現「蛋放在同一窩孵」的高風險。

假設三-三期風場面臨外部環境變動，未來極可能出現的結局，就會是當企業需要綠電時卻無風場可供電，經濟部當務之急應是排解三-一、三-二期風場窒礙難行之處，確保綠電能夠及時上線。

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