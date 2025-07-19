運價連6黑 美東線週跌13.42%

SCFI運價連6跌。（示意圖，陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌86.39點至1646.9點，週跌幅4.98%，為連6跌，4大主要航線全數下跌，其中，上週運價才止跌回升的美國線，本週又轉下跌，尤其遠東到美東航線運價跌幅更高達13.42%。

Q3市況 待8月關稅豁免期到期後再評估

市場人士表示，確實有很多貨主在6月提前拉貨，但也有不少貨主還在觀望關稅造成的成本結構變化，航商也正在思考艙位的重新安排，因此，無論是船商或貨主，都將視8月關稅豁免期到期後的市況走勢，再做評估。目前海運貨量還是很平穩，若要說海運市場第三季的傳統旺季沒望了，也還太早。

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最新運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2079美元，較前一期下跌20美元，週跌幅0.95%；遠東到地中海運價每TEU為2528美元，下跌139美元，週跌幅5.21%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2142美元，下跌52美元，跌幅2.37%；遠東到美東每FEU為3612美元，下跌560美元，跌幅13.42%；遠東到東南亞每TEU較前一期下跌9美元至442美元，跌幅1.99%。

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