飆股幕後》間接受惠神山訂單 泓格近月大漲64%

泓格受惠於在手訂單動能強勁，本月已於既有廠區加開新的生產線。（泓格提供）

記者方韋傑／特稿

工業電腦廠泓格（3577）受惠於台灣晶圓代工龍頭廠訂單動能強勁，帶動該公司穩定合作的半導體測試設備客戶持續增加拉貨力度，進而造就泓格第二季出貨暢旺，其中5月每股稅後盈餘0.29元、年增201%。泓格昨日盤中股價觸及96.4元，創下15年半來新高，終場收在96元，週線連4紅，近月漲幅高達64.66%。

5月EPS0.29元 年增201%

泓格已從7月7日起打入處置股票，但在處置期間的交投情況仍屬穩定，外資區間買超478張，加上投信與自營商，三大法人合計買超609張，且近2週以來，持股100張以上大戶比重也上升將近1個百分點。儘管泓格下週一（21日）從處置股票出關，但由於股價已接近歷史高點105.5元，法人推測在百元關卡可能會出現一波獲利了結賣壓。

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泓格毛利率已連續4個季度站穩5成以上，儘管第二季面臨新台幣升值所帶來的匯兌損失，但法人看好毛利侵蝕程度有限，加上終端客戶台積電（2330）第二季獲利優於預期，為其供應鏈大力加持，從泓格4月至6月累計營收2.93億元、年增16.26%的表現來看，稅後淨利、每股稅後盈餘皆可望雙位數成長。

觀察營運面，泓格因應半導體市場需求，已於6月加開新的生產線，並且設置最新的SMT（表面貼裝）設備。此外，管理階層也看準全球ESG浪潮趨勢，持續增進自家利基型控制器的營收能量，也同步積極搶進美中貿易戰下的台廠紅利，擴大在美國矽谷的市占率表現，力拚2027年進入全新的營運里程碑。

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