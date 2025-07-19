晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》間接受惠神山訂單 泓格近月大漲64%

2025/07/19 05:30

泓格受惠於在手訂單動能強勁，本月已於既有廠區加開新的生產線。（泓格提供）泓格受惠於在手訂單動能強勁，本月已於既有廠區加開新的生產線。（泓格提供）

記者方韋傑／特稿

工業電腦廠泓格（3577）受惠於台灣晶圓代工龍頭廠訂單動能強勁，帶動該公司穩定合作的半導體測試設備客戶持續增加拉貨力度，進而造就泓格第二季出貨暢旺，其中5月每股稅後盈餘0.29元、年增201%。泓格昨日盤中股價觸及96.4元，創下15年半來新高，終場收在96元，週線連4紅，近月漲幅高達64.66%。

5月EPS0.29元 年增201%

泓格已從7月7日起打入處置股票，但在處置期間的交投情況仍屬穩定，外資區間買超478張，加上投信與自營商，三大法人合計買超609張，且近2週以來，持股100張以上大戶比重也上升將近1個百分點。儘管泓格下週一（21日）從處置股票出關，但由於股價已接近歷史高點105.5元，法人推測在百元關卡可能會出現一波獲利了結賣壓。

泓格毛利率已連續4個季度站穩5成以上，儘管第二季面臨新台幣升值所帶來的匯兌損失，但法人看好毛利侵蝕程度有限，加上終端客戶台積電（2330）第二季獲利優於預期，為其供應鏈大力加持，從泓格4月至6月累計營收2.93億元、年增16.26%的表現來看，稅後淨利、每股稅後盈餘皆可望雙位數成長。

觀察營運面，泓格因應半導體市場需求，已於6月加開新的生產線，並且設置最新的SMT（表面貼裝）設備。此外，管理階層也看準全球ESG浪潮趨勢，持續增進自家利基型控制器的營收能量，也同步積極搶進美中貿易戰下的台廠紅利，擴大在美國矽谷的市占率表現，力拚2027年進入全新的營運里程碑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財