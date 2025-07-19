美債難取代 日英增持 中國續減

持有美國國債前5大國家

5月外國持有達263兆 連3個月成長、創次高紀錄

〔記者高嘉和／綜合報導〕根據美國財政部最新數據，今年五月外國持有美國國債達九．○五兆美元（約二六三兆台幣），連續三個月成長，且創次高紀錄。除了中國持續減持美國國債外，主要海外持有國家大多增持，日本持有總額增至近一．一四兆美元，除了穩居全球最大美債持有國外，總額也創下新紀錄；加拿大雖與美國間的貿易摩擦待解，但五月增持美國國債達六一七億美元，持有總額躍居第五位。

今年五月，中國持有美債（國債）再減少九億美元，降至七五六三億美元，是連續第三個月減持，創下自二○○九年二月以來持有總額最低，也相較二○一一至二○一六間曾逾一．三兆美元的高峰，降幅明顯。分析指出，中國新一波持續減碼動作，可能與近期美中貿易關係緊張有直接關係，長期來看，美中地緣政治對抗，也加速中國從過去高度依賴美元資產轉向儲備貨幣多元化。

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相較中國減持美債，其他主要持有國家卻持續力挺。日本五月增持五億美元，持有總額升至一兆一三五○億美元，穩居全球最大美債持有國，並刷新紀錄。英國增持十七億美元，持有總額升至八○九四億美元，穩坐第二大美債持有國；英國是在今年三月取代中國而躍居第二。

自從川普二．○上台後，美國與加拿大間的貿易摩擦不斷，四月時加拿大還一度成為美債最大賣家，但五月增持六一七億美元，持有總額大升至四三○一億美元，創下該國持有美債新高，也躍升為第五大持有國。

台幣升 我持有減1722億居第11大

值得注意的是，台灣五月減持五十九億美元（約一七二二億台幣），總額來到二九二九億美元，暫居第十一大海外美債持有國。台灣投信業者分析，這並非台灣央行減持，而是因新台幣強升、美債殖利率飆高（債券價格下跌），台灣投信大量發行的跨國債券型（主要投資標的為美國公債或公司債）規模大減所致；根據統計，今年一到五月，債券型ETF規模從新台幣三兆元大減至二．六兆元。

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