晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美債難取代 日英增持 中國續減

2025/07/19 05:30

持有美國國債前5大國家持有美國國債前5大國家

5月外國持有達263兆 連3個月成長、創次高紀錄

〔記者高嘉和／綜合報導〕根據美國財政部最新數據，今年五月外國持有美國國債達九．○五兆美元（約二六三兆台幣），連續三個月成長，且創次高紀錄。除了中國持續減持美國國債外，主要海外持有國家大多增持，日本持有總額增至近一．一四兆美元，除了穩居全球最大美債持有國外，總額也創下新紀錄；加拿大雖與美國間的貿易摩擦待解，但五月增持美國國債達六一七億美元，持有總額躍居第五位。

今年五月，中國持有美債（國債）再減少九億美元，降至七五六三億美元，是連續第三個月減持，創下自二○○九年二月以來持有總額最低，也相較二○一一至二○一六間曾逾一．三兆美元的高峰，降幅明顯。分析指出，中國新一波持續減碼動作，可能與近期美中貿易關係緊張有直接關係，長期來看，美中地緣政治對抗，也加速中國從過去高度依賴美元資產轉向儲備貨幣多元化。

相較中國減持美債，其他主要持有國家卻持續力挺。日本五月增持五億美元，持有總額升至一兆一三五○億美元，穩居全球最大美債持有國，並刷新紀錄。英國增持十七億美元，持有總額升至八○九四億美元，穩坐第二大美債持有國；英國是在今年三月取代中國而躍居第二。

自從川普二．○上台後，美國與加拿大間的貿易摩擦不斷，四月時加拿大還一度成為美債最大賣家，但五月增持六一七億美元，持有總額大升至四三○一億美元，創下該國持有美債新高，也躍升為第五大持有國。

台幣升 我持有減1722億居第11大

值得注意的是，台灣五月減持五十九億美元（約一七二二億台幣），總額來到二九二九億美元，暫居第十一大海外美債持有國。台灣投信業者分析，這並非台灣央行減持，而是因新台幣強升、美債殖利率飆高（債券價格下跌），台灣投信大量發行的跨國債券型（主要投資標的為美國公債或公司債）規模大減所致；根據統計，今年一到五月，債券型ETF規模從新台幣三兆元大減至二．六兆元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財