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盤勢分析》台美談判樂觀 把握拉回機會

2025/07/18 05:30

台股昨天加權指數終場上漲70.38點，收在23113.28點，成交量約3435.6億元。（資料照）台股昨天加權指數終場上漲70.38點，收在23113.28點，成交量約3435.6億元。（資料照）

美國那斯達克指數再創新高，市場等待台積電（2330）法說會，台積電設備供應鏈與矽晶圓族群率先上漲，市場傳出矽晶圓價格可能調漲，中美晶（5483）、環球晶（6488）開盤一小時同步亮燈漲停，早盤台股一度上漲逾百點，但近期強勢的IC載板族群回檔休息，台積電翻黑，台股跟著下殺逾百點，隨後出現買盤進場，加權指數終場上漲70.38點，收在23113.28點，成交量約3435.6億元。

三大法人買超台股98.1億元，外資買超3億元，投信賣超8億元，自營商買超103.1億元；外資期貨空單小減1179口，累積外資期貨淨空單逾5.22萬口。

群益期貨分析，台股昨日震盪收紅，台積電第二季財報亮眼，目前在台指期率先走強下，台股7月16日多方缺口未被跌破前，短線依舊可以樂觀看待。

統一證券指出，輝達中國晶片解禁後股價續漲，美國財政部長貝森特將與中國再舉行會談，美國6月生產者物價指數（PPI）低於預期，台積電法說登場，國安基金持續護盤，眾多利多因素有利於台股持續攻堅，但台灣新關稅數據尚未出爐，仍將干擾投資人情緒，預估台股指數將維持高檔震盪。

國票證券表示，美國放鬆對中科技禁令，推升大盤樂觀情緒，樂觀看待後續台美貿易談判，操作心態可相對積極，留意AI題材與低基期族群作為進出標的，台股有望延續震盪向上走勢，聚焦基本面佳個股，盤中回檔可把握介入機會。（記者卓怡君）

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