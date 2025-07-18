人形機器人加速進化 和椿看好商機深耕

和椿董事長程天縱（右起），副董事長張以昇看好人形機器人未來發展。 （記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於AI技術發展加速，和椿（6215）董事長程天縱大力按讚人形機器人前景，強調此類產品會從現在只被少數科技產業巨擘掌握的狀況，一直走向全面普及化，就像過去的電腦、電話等科技產品的演變軌跡，「將來人形機器人也會一人好幾台」。

大力按讚人形機器人 程天縱：將來一人好幾台

程天縱昨日指出，全球發展人形機器人的國家中，以美、日、中、德4國領先布局，未來人形機器人勢必會跨越「誕生期」的門檻，過程中除了硬體良率與生產規模，AI大腦的成熟度也相當重要。ChatGPT等生成式AI的出現，讓人形機器人的大腦加速進化，以前一度預估人形機器人要到2040年、2050年才會出現，現已提前實現。

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和椿目前持續深化雙曲線營運策略，強化機器人領域的業務能量，由於2025上半年營收年增率超過70%，管理層看好全年營收可望維持兩位數成長的趨勢，毛利率、獲利表現亦將優於去年，全年每股盈餘（EPS）目標則是力拚回升至2021年創下的3.2元高點。

副董事長朱鋑隆強調，公司今年已經成立機器人事業部，儘管目前營收仍以第一曲線為主，但第二曲線從零起步、每季呈現倍數成長，目標迅速拉高其營收比重至雙位數百分比。觀察整體上半年營業利益可望明顯提升，儘管受到匯率因素影響，稅前淨利仍有機會比去年同期略微成長。下半年隨著新產品與新事業部貢獻加速，獲利能力將進一步轉強。

副董事長張以昇指出，公司在半導體產線的晶圓盒搬運系統已導入整合式手臂車，下一個階段將強化AI智慧引擎能力，讓機器人可執行更多「人類不想或不適合做的工作」，提升市場滲透率與附加價值，也將不斷地深耕智慧製造、智慧物流、智慧服務等垂直產業，將機器人應用推廣至各領域。

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