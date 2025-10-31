LTN經濟通》印度版的鴻海？iPhone組裝要角崛起

今年8月，塔塔電子斥資接近1億美元收購蘋果設備供應商中國公司傑士德的印度子公司。（資料照，彭博）

新冠疫情後蘋果思考分散產地

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，據兩位知情人士透露，印度塔塔集團旗下的塔塔電子（Tata Electronics）斥資接近1億美元收購蘋果（Apple）自動化設備供應商中國公司傑士德（Justech Precision）的印度子公司，這一舉措目的在擴大其製造能力，以受益於蘋果將iPhone生產重點轉向印度。據消息人士表示，該交易已於今年8月完成。

傑士德集團（Justech Precision）總部位於中國江蘇省昆山市，自2008年起一直是蘋果的供應商。該公司向全球最大的蘋果產品組裝商富士康（鴻海）提供工業設備。其印度子公司於2019年成立，位於印度南部的泰米爾納德邦。此次收購正值塔塔集團在印度南部擁有3家工廠，已成為當地和海外市場iPhone的主要組裝商。

請繼續往下閱讀...

據估計，中國佔全球iPhone產量的75%以上，印度約佔18%據。《路透》報導，蘋果計劃到2026年底，美國市場的所有iPhone都將從印度採購。目前，蘋果大部分的智慧型手機仍在中國生產，但在關稅上調和地緣政治緊張局勢的背景下，該公司正採取緊急措施，與合約製造商塔塔電子和富士康在印度建立產能，以擺脫中國市場。

事實上，蘋果在疫情爆發及中國封鎖導致其最大組裝廠產量受阻後，就開始尋找製造替代方案。今年，中美關係緊張加劇，以及美國對中國輸美商品加徵關稅，也促使蘋果加速將生產轉移到印度。儘管印度也面臨美國的高額關稅，但目前在印度生產的iPhone無須繳交任何關稅。

在全球供應鏈重組與地緣政治變遷的背景下，印度塔塔電子正迅速崛起，成為蘋果iPhone供應鏈中不可忽視的力量。從收購台灣和碩的印度工廠，再到江蘇傑士德的印度子公司，塔塔電子的步伐穩健且迅速，顯示出其在全球電子製造業中的雄心與實力。

中國佔全球iPhone產量的75%以上，印度約佔18%據。（資料照，歐新社）

塔塔接連收購緯創、和碩工廠

短短五年，塔塔電子從一個幾乎默默無聞的新公司，成為蘋果在印度最重要的合作夥伴之一。它不僅接手了緯創與和碩在當地的生產線，這回更收購中國自動化設備供應商江蘇杰士德的印度子公司。這次的收購，不只是一次企業投資，更是印度在全球電子供應鏈版圖中，邁向關鍵角色的象徵。

2023年，緯創公告以38.9億台幣，將印度子公司100%股權賣給塔塔電子，成為首家打入蘋果供應鏈的印度企業、iPhone第四大代工廠。2025年初，塔塔電子再出手，收購和碩在印度的子公司60%股份，知情人士表示，這是為了和碩在印度南部城市清奈（Chennai）附近的iPhone製造廠。這項交易進一步鞏固塔塔在蘋果印度製造網路中的地位，使其成為繼鴻海之後，最具產能規模的iPhone組裝夥伴。此時，外界開始意識到，塔塔電子不再只是代工體系中的「新兵」，而是正穩步邁向與鴻海並列的地位。

《CNBC》報導，據市場研究公司Counterpoint Research的聯合創辦人兼副總裁Neil Shah表示，富士康目前仍占印度iPhone出貨量的三分之二，而塔塔占剩餘的三分之一，他預計隨著塔塔擴大產能，市占率可能很快就會改變。

塔塔電子的崛起，既是企業策略的結果，也是時代的推力。過去二十年，全球電子製造業的核心集中在中國，蘋果與鴻海的合作模式幾乎定義了「現代代工」的標準。然而，隨著中美貿易戰與供應鏈風險升高，蘋果開始尋求「中國以外」的生產據點。

蘋果的製造策略一向極為謹慎。它習慣與擁有深厚製造經驗與技術能力的代工夥伴合作，這是鴻海、和碩、緯創能長期穩居供應鏈核心的原因。而在這個轉折時刻，印度的塔塔集團以其龐大的工業底蘊和政治資源，成為最佳候選者。

蘋果對塔塔的信任並非偶然。蘋果在印度的長期策略是建立「雙引擎」，一方面保留鴻海這樣的國際經驗供應商，另一方面培養塔塔電子成為印度的製造代表。這樣的結構不僅能降低單一供應商風險，也符合印度政府推動「Make in India」的產業政策。

富士康目前仍占印度iPhone出貨量的三分之二，而塔塔占剩餘的三分之一。（資料照，歐新社）

塔塔iPhone代工佔比將追上鴻海

當塔塔電子在印度不斷擴張時，鴻海也在這個次大陸積極布局。早年，鴻海便設立清奈廠，成為蘋果在印度的重要據點，目前在印度的工廠中，斯裡佩魯姆布杜爾（Sriperumbudur）廠區主要負責組裝iPhone，海德拉巴（Hyderabad）廠區主要為AirPods生產線。然而，塔塔的加入改變了當地的市場生態。

過去，鴻海在中國的優勢來自於規模與效率。它能在極短時間內動員上萬名工人投入生產，供應鏈高度集中、反應迅速。此外，鴻海在中國、越南、印度等地皆有生產基地，具備靈活的全球布局與風險分散能力，是典型的「效率型製造巨人」。塔塔電子則走上另一條路，以政策合作與長期投資為核心，注重穩定與在地整合。

鴻海在印度仍保持領先，但塔塔電子擁有印度政府的強力支持。根據當地媒體報導，塔塔與中央及各邦政府密切合作，在土地取得、稅收優惠及基礎建設上享有優勢。當印度政府推動生產關聯獎勵計畫（PLI）時，塔塔電子是首批受惠企業之一。這意味著它的擴產速度與成本控制，都可能比外資代工廠更具彈性。其背靠塔塔集團龐大的資源體系，涵蓋鋼鐵、汽車、能源與資訊科技，使其能迅速建立完整的製造生態。它積極培訓本地人才、引進自動化設備、提升零件在地化比例，逐步形成印度本土電子製造鏈的核心力量。

不過，在技術與製造經驗上，鴻海依然佔據明顯優勢。鴻海在自動化、品控與供應鏈整合上擁有數十年的積累，其中國與越南廠區形成的全球網路，仍是塔塔短期內難以追趕的目標。

印媒《Business Standard》於今年6月報導，鴻海將首度在印度建立生產線生產iPhone的金屬中框，計劃在泰米爾納德邦奧拉加丹的ESR工業園內設立新廠區，這是首次在印度生產iPhone的核心零組件製造，鞏固鴻海在蘋果印度製造戰略中的領導地位，而過去只有塔塔電子在印度生產這些外殼。

塔塔電子在印度不斷擴張時，鴻海早在當地積極布局。（資料照，彭博）

iPhone 17是從中國轉移的「分水嶺」

今年9月蘋果iPhone 17系列正式亮相，4款新機首度於印度同步投產，並直接供應美國市場，專家指出，這是蘋果從中國轉移的「分水嶺」。

如今，塔塔電子與鴻海並肩站上蘋果供應鏈的舞台，象徵全球電子製造業版圖的重大轉折。這不僅是兩家企業之間的競爭，更是一場產業重心從中國轉向印度的深層變化。隨著蘋果持續擴大在印度的生產規模，塔塔電子逐漸從「新興代工廠」轉變為「戰略夥伴」，而印度也在這場供應鏈重組中，扮演愈來愈關鍵的角色。

鴻海的經驗與技術仍是全球製造業的標竿。它在品質管控、自動化與全球物流整合方面的優勢，短期內難以被取代。然而，塔塔電子的成長曲線顯示，當製造業與國家政策結合、資金與產業整合同步推進時，一個新的製造體系正在形成。

塔塔電子與鴻海的角色，正逐漸形成互補。鴻海維持全球供應鏈的穩定與標準化生產；塔塔則提供地緣優勢與政策協調能力，共同支撐蘋果的多國製造布局。長遠來看，當印度電子製造產業鏈更加成熟，塔塔電子可能不再只是蘋果的「印度工廠」，而是成為連接亞洲製造體系與全球市場的關鍵節點。

對印度而言，塔塔電子的成功不只是企業成就，更是產業升級的里程碑。它標誌著印度從軟體服務大國，逐步邁向高科技製造強國的轉變。從緯創與和碩的接手，到江蘇傑士德印度子公司的收購，塔塔電子以行動證明，印度不再只是製造的邊陲，而是新一輪全球供應鏈競爭的中心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法