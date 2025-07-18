台積電Q2獲利創新高 日均賺44億

台積電法說重點（製表整理︰記者洪友芳 圖︰記者廖振輝）

先進製程「一個人武林」

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨日召開法說會並公布第二季財報，展現先進製程「一個人武林」的超強獲利成績，受惠人工智慧（AI）晶片帶動三、五奈米與先進封裝需求強勁，抵銷新台幣升值與海外廠稀釋獲利的負面影響，毛利率五十八．六％、達財測上緣，營業利益率則超標，稅後純益新台幣三九八二．七億元、年增六成，等於賺超過一．五個股本，平均日賺四十四億元，創單季獲利歷史新高，每股稅後純益十五．三六元，超過市場預期。

毛利率58.6％ 每股純益15.36元

台積電原預估第二季毛利率為五十七％至五十九％，營業利益率四十七％至四十九％，新台幣兌美元雖強勁升值超過十％，台積電卻仍展現驚人的獲利能力，尤其毛利率僅微幅季減○．二個百分點。

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台積電財務長黃仁昭表示，今年第一季匯率為一美元兌新台幣三十二．八八元，第二季實際匯率為三十一．○五元，這對第二季實際毛利率造成約二二○個基點的壓力；不利的外匯匯率及來自海外晶圓廠、亞利桑那州晶圓廠的利潤稀釋，有部分被高於預期的整體產能利用率以及成本優化措施所抵消。

先進製程營收占比高達74％

台積電第二季美元營收達三○○．七億美元，優於預期的二八四至二九二億美元，換算新台幣約九三三七億元，季增十一．三％，稅後純益三九八二．七億元，季增十．二％、年增六十．七％，每股稅後純益達十五．三六元。三奈米營收占比二十四％、五奈米三十六％，七奈米十四％，三種先進製程營收占比高達七十四％。

台積電上半年營收一．七七兆元，年增四十％，毛利率五十八．七％、年增五．六個百分點，營業利益率四十九．一％、年增六．八個百分點，稅後純益七五九八．三七億元，年增六十．五％，賺近三個股本，每股稅後純益二十九．三元，營收與獲利創同期歷史新高。

◎小檔案：台積電法說重點

史上最強Q2︰

Q2美元營收300.7億，約新台幣9337億，稅後純益約3982億，EPS15.36元，創單季營收及獲利新高；Q2毛利率守住58.6%，營業利益率為49.6%，稅後純益率為42.7%。

Q3估持平︰

估Q3營收介於318~324億美元，中間值季增8%，約新台幣9222億到9570億之間，中間值9396億，僅微增0.62%；毛利率估55.5%到57.5%，營業利益率估45.5%到47.5%。

上修全年成長︰

台積電董事長暨總裁魏哲家強調，未看見客戶行為改變，將持續支持客戶強勁AI需求；全年美元營收成長上修至30%區間。

加速美廠量產︰

魏哲家強調，1650億美元投資完成後，2奈米及更先進製程產能約30%在美生產，當地將成為獨立的先進半導體製造聚落。

機器人商機大︰

魏哲家估機器人市場將是電動車10倍大，表示「我正在期待」。

努力對抗匯率︰

魏哲家重申匯率影響很巨大，台積持續努力銷售價值。（製表整理︰記者洪友芳 ）

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