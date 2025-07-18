傳再延3個月》美中關稅續休兵 川普團隊有異見

知情人士透露，美國總統川普為了確保與中國國家主席習近平會晤，並達成貿易協定，準備對中國關稅戰休兵再延長三個月；但川普對中國改採溫和路線，已在政府內部造成分歧。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中關稅戰休兵即將在八月十二日截止，但知情人士透露，美國總統川普為了確保與中國國家主席習近平會晤，並達成貿易協定，已淡化對中國的鷹派姿態，準備對中國關稅戰休兵再延長三個月；但川普對中國改採溫和路線，已在政府內部造成分歧。

川普對中溫和路線 背離鷹派立場

彭博報導，川普在競選時強烈抨擊美國對中國有巨大貿易逆差，導致美國就業機會流失，但自川普重返白宮六個月以來，他軟化對中國的批判力道，這與他動輒威脅貿易夥伴，要以高額關稅摧毀他們的經濟大相逕庭。

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川普如今致力於與中國達成採購協議，這與他首個總統任期內的作法相似，並追求短期談判成果，而非解決造成貿易失衡的根本原因。今年上半年因出口暢旺，中國對美國的貿易順差又創下紀錄最高。

川普週二表示，將以非常友善的方式與中國競爭；知情人士說，在與幕僚開會時，川普的言論往往是最不鷹派的。

川普的態度變來變去，又背離所承諾的鷹派立場，已讓政府內的決策官員和外部顧問憂心忡忡，尤其是本週重新讓輝達向中國出售H20人工智慧（AI）晶片後，許多資深官員根本不知情。

由於美中在日內瓦達成協議，同意關稅戰休兵九十天，即將在八月十二日屆滿，為了進一步緩和緊張關係，美國官員準備對中國關稅戰休兵再延長三個月。財長貝森特本週接受彭博電視訪問時就暗示，關稅戰休兵的截止日是彈性的。

部分政府官員專注於讓中國採購美國商品和服務，這雖可暫時緩解川普對貿易逆差的擔憂，但無法根本解決問題。川普的溫和路線在政府內部造成分歧，一些貿易團隊成員希望川普對北京保持強硬，且承諾出口管制不會成為談判籌碼。

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