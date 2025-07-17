新光三越權力新布局》吳東昇續任董座 吳昕陽升副董兼總經理

新光三越董事會成員（製表整理：記者卓怡君 圖片來源：資料照、新光三越提供，美編組合成 ）

叔姪鬥未完待續

〔記者卓怡君／台北報導〕經歷多日的家族內鬥與角力後，新光三越昨日董事會終於順利完成董事長、副董事長與總經理的改選，日方三越伊勢丹讓出副董事長一職，泛新光家族全面接管新光三越營運權力核心，新光三越董事長由吳東昇續任，吳昕陽擔任副董事長兼任總經理，叔姪之爭暫告落幕；對吳東興家族來說算是「不滿意但可接受」，吳昕陽接下副董事長可視作為接任董事長做準備，只是，台新金與新光金合併在即，雙方恐再掀起一波惡鬥，新光三越難以置身事外。

新新金合併在即 恐掀新一輪惡鬥

三越伊勢丹多年來夾在泛新光吳家兄弟、叔姪之爭之間不堪其擾，於今年五月賣出一半的新光三越股權，持股比重從四十三％降至二十一．五％，遠離吳家兄弟永無休止的角力戰；吳東昇主導的新昕資本拿下三越伊勢丹釋出的股權，交易金額約一二○億元，泛新光家族在新光三越持股提高到接近八十％，其中吳東興家族持股約十七％。

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日方釋股 泛新光家族持股近8成

台新金控董座吳東亮向來與吳東興家族交好，支持吳昕陽、吳昕達、吳昕昌三兄弟，上週五吳東亮逆襲回歸新光三越董事會，質疑吳東昇毀諾，並未落實二○二三年改選時說好只當一屆董事長、今年交棒給第三代吳昕陽的共識；但因吳東進支持吳東昇續任董事長，使得上週董事會爭吵不斷，淪為「談話會」，於是昨日再召開董事會，最後結果出爐，吳東亮仍未能讓吳昕陽當上董事長。

吳東亮助吳昕陽上位 功敗垂成

新光三越指出，昨日董事會順利選出吳東昇續任董事長、吳昕陽擔任副董事長兼總經理，帶領經營團隊向前邁進。展望未來，新光三越做為百貨零售產業領導指標，將持續深化與品牌、廠商、消費者及全體同仁的夥伴關係，穩健經營、穩固產業領導品牌地位，並持續推動公司上市規劃，為人們帶來更多元且豐富的美好生活。

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