北市將修辦法 輝達北士科土地有解

台北市政府將修正相關辦法，輝達確定可以取得北投士林科技園區T17、T18地上權。（資料照）

解約新壽取回土地 另與輝達簽地上權

〔記者何玉華、編譯盧永山／綜合報導〕輝達（Nvidia）確定可以取得台北市北投士林科技園區T17、T18地上權！內政部日前回文台北市政府表示，如有專案設定地上權給特定對象使用的必要，可自行訂定相關規定辦理；台北市副市長李四川昨表示，市府將修正相關辦法，未來與新壽解約取回土地，不用公開招標，就可與輝達簽定地上權使用契約。

T17、T18目前由新壽與北市府簽訂地上權使用契約，新壽原希望將地上權直接轉移給輝達，市府認為不合契約，擔心涉及圖利；市府則希望與新壽合意解約取回土地，但輝達擔心未來若仍須公開招標，無法保證輝達取得土地。副秘書長俞振華說，內政部函文市府可自行修訂辦法，讓輝達關切的問題得到解決。

請繼續往下閱讀...

李四川昨說明，依據土地徵收條例第四十四條第一項第四款規定，「國民住宅用地、安置原住戶或經行政院專案核准所需土地得以讓售」，市府希望設定地上權能比照由行政院專案核准，讓市府直接設定地上權給輝達使用；不過，內政部回文認為兩者情形不同，建議另依其他條文規定「設定地上權辦法，由各級主管機關定之。」北市府若認為有必要，可以修訂「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」後辦理。

李四川說，一方面與新壽協商合意解約，同步進行辦法修訂，經市政會議通過，報議會備查就生效，大概一、兩個月可以完成；屆時與新壽解約，市府就可以與輝達訂定T17、T18地上權使用契約。輝達也希望在九月底前與新壽解決土地問題。

輝達H20賣中國解禁

另一方面，輝達執行長黃仁勳昨在北京受訪表示，美國已批准可向中國出售H20人工智慧（AI）晶片。美國商務部四月才以國安為由，限制H20出貨給中國，當時輝達表示，將調降今年營收一五○億美元；而在黃仁勳日前與美國總統川普會面後，美國政府態度又出現轉變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法