對等關稅對美國政府收入看似大有幫助，但占政府收入的比例仍相當有限，所得稅才是主要收入來源。（路透資料照）

◎歐陽書劍

美國對等關稅稅率陸續公布，貿易戰鼓響得正盛，總統川普的目的卻更模糊。川普上任後，以提高關稅稅率為手段，迫使各國政府坐上談判桌；不少人認為川普是為了解決財政問題，但從美國政府的收入結構可以看出，大張旗鼓的關稅對抗，絕不以財政為唯一目標，甚至不是主要目標。

根據美國財政部每月公布的財政資料，美國政府二○二五會計年度（從前一年十月一日至當年九月底）迄五月底止的八個月間，累計關稅收入有八一○億美元，較前一年同期的四九○億美元，增加了六十五％，雖然超過十％部分的對等關稅暫緩，但若僅算今年川普提出課徵對等關稅後的四、五月關稅，兩個月仍徵得三八○億美元，較二○二四年同期的一四○億美元，增加達一．七倍。

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對等關稅對美國政府收入看似大有幫助，但占政府收入的比例仍有限，所得稅才是主要收入來源。對等關稅提出前的二○二四會計年度，美國的關稅總收入七七○億美元，僅占聯邦政府收入約一．六％；十％對等關稅開徵後，美國二○二五年五月的關稅收入雖激增至二二○億美元，占當月政府收入約六％，然而從美國政府的收入結構可以發現，占比最高的一向是個人所得稅，若加上企業所得稅，二者合計占政府收入都超過五十％。

關稅或許可由川普操作，但所得稅收和經濟表現密切相關。雷曼兄弟於二○○八年九月聲請破產保護，全球金融海嘯大挫經濟，美國二○○八會計年度（從二○○七年十月一日至二○○八年九月底止）個人及企業所得稅達一．四五兆美元，而二○○九會計年度就驟降至一．○五兆美元，減少約四千億美元。

此次川普提出對等關稅後，美國聯準會公開市場委員會（FOMC）預測二○二五、二六年的經濟成長率分別下降○．三、○．二個百分點，失業率也將上升；提高關稅稅率不免將會衝擊個人及企業所得稅。即使關稅收入增加，但美國政府收入恐怕不像川普預期那麼樂觀；如果再看川普提出的大而美法案，未來十年將增加支出超過三兆美元，可以看出，川普不那麼在乎財政紀律。

關稅收入不管是取自美國進口商或由外國出口商分攤，也不論是否能轉嫁給消費者，大部分可能只是可用資金的移轉，移轉成川普的施政子彈。川普正在形塑他心目中的政經結構，包括國內與國外；關稅稅率不會就此定案，也還有其他的經濟手段。

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