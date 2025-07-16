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熱門股》內外資搶買 全新亮燈鎖漲停

2025/07/16 05:30

，昨市場 傳出全新（2455）上游磷化銦基板供應商已取得出口許可，帶動全新股價開盤後狂飆亮燈漲停。（資料照），昨市場 傳出全新（2455）上游磷化銦基板供應商已取得出口許可，帶動全新股價開盤後狂飆亮燈漲停。（資料照）

受中國管制關鍵金屬出口之故，導致磷化銦基板缺料；不過，昨市場傳出全新（2455）上游磷化銦基板供應商已取得出口許可，帶動全新股價開盤後狂飆亮燈漲停，尾盤緊鎖漲停139元，成交量超過2萬張。

中國自今年初將多項關鍵金屬列入出口管制名單，其中包含磷化銦基板的關鍵原料，導致全球化合物半導體產業上游材料供應陷入瓶頸，全新從德國與日本第2、第3供應商尋求替代方案，同步加速產品認證流程，預期下半年整體出貨表現有望回溫；法人也表示，全新6月營收2.63億元、月增達20.51%，表現亮麗，下半年有機會較上半年更佳。

觀察三大法人動態，外資7月以來賣超全新1730張、投信買超2336張、自營商賣超880張；但外資昨反手買超1683張，主力更大手筆買超5000張，元大投顧日前給予全新目標價為155元，在內外資齊力下，全新股價表現強勢。

（記者張慧雯）

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