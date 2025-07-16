廣達Vuzix AI眼鏡 美系客戶持續追單

Vuzix認為，Z100眼鏡十分適合作為AI即時字幕平台的硬體基礎。（Vuzix提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕國內電子大廠廣達（2382）重金投資的美國AR（擴增實境）眼鏡廠Vuzix再傳捷報，Vuzix旗下輕量化AI眼鏡Z100獲得美國即時語音轉文字技術公司TranscribeGlass持續追單，用於提供聽障與重聽者即時字幕輔助服務。產業人士認為，此舉不僅展現Z100在AI應用領域的商業化成效，也為廣達在穿戴裝置領域的投資布局逐步提供具體成果。

重金布局美國傳捷報

TranscribeGlass觀察，自從推出結合Z100智慧眼鏡的即時轉錄解決方案以來，市場反應熱烈，此項產品已能夠在300毫秒內即時生成字幕，並在多種場域中獲得使用者肯定，包括嘈雜環境與多人會談情境。產品透過藍牙連結手機或平板進行語音辨識，同時具備說話者識別等功能，提升包括聽語障者在內人士的溝通便利性。

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回顧廣達與Vuzix的合作淵源，廣達於2023年與Vuzix簽署輕量智慧眼鏡量產協議，並於2024年9月起分3階段投資，總金額不超過2000萬美元（約新台幣5.87億元）。今年6月，廣達完成第2筆500萬美元注資，累計投資金額已達1500萬美元（約新台幣4.4億元），用於強化Vuzix於AR關鍵零組件「光波導」的製造與技術能力。

產業人士指出，廣達從代工端深入投資Vuzix，最終預計持股19.2%，強化其在AI+AR領域掌握度，也展現由「硬體製造」轉向「系統平台」與「技術生態」的戰略轉型。隨著Z100應用場景擴大，廣達在智慧眼鏡的布局可望從量產、設計延伸至AI軟體整合，有望成為下一波穿戴裝置革新潮流的關鍵推手之一。

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