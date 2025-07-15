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國安基金續護盤 Q2帳面賺11.8億

2025/07/15 05:30

根據國安基金公布財報，自4月9日進場護盤至6月30日止，帳面未實現獲利約11.84億元。（資料照）根據國安基金公布財報，自4月9日進場護盤至6月30日止，帳面未實現獲利約11.84億元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國安基金昨召開第二季例行會議，考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施未全面底定，國安基金決議繼續護盤。根據國安基金公布財報，自四月九日進場至六月三十日止，累計五十七個交易日，共投入七十七億餘元，截至六月底持股市值八十八．八四億元，帳面未實現獲利約十一．八四億元，應收股利四三一六萬餘元。

至6/30 共投入逾77億元護盤

國安基金表示，自四月九日進場積極執行護盤任務，同期間台股累計上漲四一五五點、漲幅二十二．五一％，僅次於美股費半五十九．八八％、那指三十四．八二％、標普二十五．六三％及韓股三十七．○二％，優於港股二十．一％、日股十九．九四％、美股道瓊十七．八七％及中股上海十一．九六％等，顯示國安基金有助於緩解台股大幅下跌衝擊的功能。

國安基金說明，考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施仍未全面底定，將帶動國際資金移動及全球供應鏈重組，地緣政治風險續存及預測全球經濟前景面臨下行風險，均影響我國產業布局及企業獲利，牽動台股走勢及投資人信心，當前仍有穩定投資信心及安定台股的必要，因此決議持續執行任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。

川普政府四月二日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股四月七日暴跌二○六五．八七點、跌幅九．七％，均創史上最大，國安基金四月八日決議啟動第九次護盤。國安基金過去護盤，以二○○○年十月第二次投入逾一二○○億元最多；上次進場則是二○二二年七月，護盤期間共二七五天創史上最長。

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