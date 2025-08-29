晴時多雲

獨家》明年統籌稅款分配金額出爐 北市1149億最多、暴增442億

2025/08/29 17:42

明年中央統籌分配稅款大增4165億元，台北市暴增442億元。（記者鄭琪芳攝）明年中央統籌分配稅款大增4165億元，台北市暴增442億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新版財劃法上路首年，2026年度中央統籌分配稅款共8841億元，較2025年暴增4165億元；其中，中央普通統籌分配稅款（占96%）共8488億元，但因新版財劃法部分內容矛盾或欠明確，尚有345億餘元未分完。各縣市中，以台北市分到1149.24億元最多、較今年大增442億元，新北市957.68億元次之、增加407.07億元，台南市496.7億元居六都之末、僅增169.49億元。

根據財政部資料，2026年中央統籌分配稅款共8841億元，較2025年大增逾4165億元、增幅近9成。其中，明年中央普通統籌分配稅款（含金融營業稅短少補助）通知分配金額8488億元，較2025年暴增4165億元，其中424.41億元分配給鄉鎮市，其餘分配22縣市，但因新版財劃法部分內容矛盾或欠明確，22縣市尚有345億餘元未分完，將先留在帳上，不會挪作他用。

六都中，以台北市分配1149.24億元最多、較今年大增442億元，新北市957.68億元次之、增加407.07億元，高雄市757.8億元、增加250.39億元，台中市741.04億元、增加288.6億元，桃園市652.85億元、增加290.1億元，台南市496.7億元、僅增169.49億元，規模及增額均居六都之末。

六都之外，以彰化縣分配324.69億元最多、較今年大增172.7億元，新竹市297.94億元次之、暴增213.97億元，屏東縣264.24億元居第3、增加139.42億元。

